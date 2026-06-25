Investigado un motorista por circular a 166 km/h en un tramo limitado a 60 km/h de la A-480 en Chipiona (Cádiz)

Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil de Tráfico - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

CÁDIZ 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cádiz está investigando al conductor de una motocicleta como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, tras ser captado por un cinemómetro instalado en vehículo oficial circulando a 166 km/h en un tramo de la carretera A-480, entre Chipiona y Jerez de la Frontera, limitado a 60 km/h.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de abril, coincidiendo con la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo en el circuito de Jerez, aunque la Guardia Civil lo ha dado a conocer ahora a través de una nota.

El motorista fue captado durante un servicio de control de velocidad establecido en la carretera A-480, en el término municipal y partido judicial de Sanlúcar de Barrameda.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Unidades de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz ha investigado al conductor del vehículo por un delito contra la Seguridad Vial recogido en el artículo 379.1 del Código Penal por velocidad excesiva.

Este delito está castigado con la pena de prisión de tres meses a seis meses o con multa de seis a doce meses o con la de trabajo en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha recordado que el exceso de velocidad reduce drásticamente el tiempo de reacción, incrementa la distancia de frenado y multiplica la gravedad de los accidentes, conducir por encima de los límites aumenta exponencialmente el riesgo de muerte o lesiones graves.