Rescatado un ciclista herido tras sufrir una caída en el cauce seco del Arroyo Alcarrayón en Sevilla

Guardia Civil de Sevilla rescata a un ciclista accidentado
Guardia Civil de Sevilla rescata a un ciclista accidentado - GUARDIA CIVIL
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 25 junio 2026 9:37
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SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a un hombre tras caer cuando circulaba junto a un grupo de ciclistas por el cauce seco del Arroyo Alcarrayón a la altura de la desembocadura del río Guadiamar en Sevilla.

En consecuencia, se desplazaron a la zona componentes de la Guardia Civil de Villamanrrique de la Condesa y la Patrulla del Seprona de la Puebla del Río, según ha referido el Instituto Armado en una nota de prensa.

Los guardias civiles alcanzaron "con dificultad" al accidentado y guiaron al resto de servicios médicos hasta dicha ubicación, de "muy difícil acceso" dada la orografía del terreno donde tuvo lugar el accidente.

Tras recibir asistencia sanitaria y una vez estabilizado, fue evacuado de la zona del accidente por la Guardia Civil con la colaboración de los servicios sanitarios. Finalmente fue hasta el Hospital San Juan de Dios en Bormujos. Presentaba un pronóstico reservado por diversas fracturas en la zona torácica y politraumatismo.

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