Investigadores de la UCA y Universidad Carlos III de Madrid plantean nuevas estrategias contra la despoblación

CÁDIZ 22 May. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Cádiz (UCA) y la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han llevado a cabo un estudio para entender y abordar el problema de la despoblación rural, planteando un enfoque en el que el conjunto de políticas, normativas y estrategias que organizan el desarrollo urbano y rural se integre en el diseño de las políticas locales de desarrollo.

En una nota, la UCA ha señalado que la despoblación rural es un fenómeno que amenaza la sostenibilidad de muchas comunidades en España y que afecta tanto al tejido socioeconómico como al equilibrio ambiental del territorio. "La planificación del territorio no puede ser parcial ni sectorial, sino que debe ser estratégica, integral y ejecutiva", según ha explicado uno de los autores del estudio, Juan Antonio Lobato Becerra, doctorando en Derecho de la UC3M, que ha añadido que "sólo mediante un enfoque holístico, que integre factores demográficos, económicos y urbanísticos, será posible diseñar e implementar medidas efectivas".

Fortalecer el tejido empresarial, mejorar las infraestructuras, promover la diversificación económica, conservar el patrimonio, gestionar de manera sostenible los recursos naturales, promover los servicios y el comercio, así como la inmigración que puede llegar a determinados territorios son circunstancias que los autores consideran que hay que tener en cuenta en la planificación territorial y urbana para combatir la despoblación.

Los investigadores han identificado que los municipios con estrategias urbanísticas actualizadas y bien estructuradas tienen mayores posibilidades de frenar la pérdida de población e incluso revertirla. En este sentido, han indicado como ejemplo que el crecimiento poblacional promedio en municipios con planeamiento actualizado ha sido un 10%, frente a descenso de un 18% a un 28% en los que no lo tenían.

Así, han señalado que esto refuerza la necesidad de que la planificación territorial juegue un papel central en las políticas de desarrollo rural, garantizando soluciones sostenibles y adaptadas a cada contexto local.

Para superar las limitaciones de los planes tradicionales y avanzar hacia soluciones sostenibles y de impacto real en los territorios afectados el estudio determina que hay que convertir los planes no vinculantes en instrumentos normativos, además de fomentar la participación estructurada de los actores haciendo que evalúen periódicamente estas medidas para ajustar las políticas, han señalado.

Según ha indicado la UCA, las conclusiones recogidas en el estudio podrían tener un gran impacto en la formulación de futuras políticas públicas, así como también podrían ayudar a mejorar la calidad de vida en las zonas rurales, atraer nuevos pobladores, fomentar la actividad económica y evitar la desaparición de municipios con un alto valor patrimonial, cultural y ambiental.

Para llevar a cabo la investigación, publicada en el Journal of Urban Planning and Development, los autores han abordado la despoblación desde una perspectiva integral, analizando no solo su dimensión demográfica y económica, sino también el impacto del ordenamiento territorial.

"Este enfoque multidisciplinar no solo permite comprender mejor el fenómeno, sino que también aporta herramientas prácticas para que los responsables políticos diseñen estrategias más eficaces y pone de relieve la importancia de que las políticas de desarrollo territorial sean no solo estratégicas, sino también ejecutables y vinculantes, garantizando su aplicación real y efectiva en los territorios afectados", ha apuntado Juan Antonio Lobato.

El autor, junto con su compañera María del Carmen Pérez González, de la Universidad de Cádiz, ha utilizado diferentes metodologías durante la investigación con el fin de analizar la despoblación desde múltiples perspectivas. "Hemos combinado el análisis cuantitativo de datos demográficos, económicos y territoriales con un enfoque cualitativo basado en estudios de caso", ha explicado María del Carmen Pérez González.