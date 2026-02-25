IU dice que "ha quedado claro" que el pacto de gobierno en Conil (Cádiz) "se unía solo por odio y visceralidad"

Archivo - Jorge Rodríguez, coordinador provincial de IU, haciendo declaraciones a la prensa. - IU - Archivo

CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, ha afirmado que "ha quedado claro" que el tripartito que formaba el gobierno municipal en Conil de la Frontera roto esta semana por AxSí para gobernar en solitario "se unía solo por odio y visceralidad con el único objetivo de desalojar al gobierno de IU que llevaba gobernando desde hace décadas, aun habiendo sido la fuerza política más votada".

Además, en una nota, ha añadido que la ruptura del acuerdo de gobierno "unilateralmente" por parte de la alcaldesa, "lo que hace es confirmar la inestabilidad y la falta de proyectos que ha marcado el mandato desde el año 2023".

Asimismo, ha manifestado que "no se puede plantear ningún tipo de moción de censura junto a las organizaciones políticas que han llevado al desastre al gobierno municipal durante estos tres últimos años", asegurando que "no existía un proyecto político para la ciudad ni un modelo de desarrollo definido". "La falta de gestión, el abandono institucional y el deterioro de los servicios públicos son hoy una realidad palpable para la ciudadanía de Conil", ha subrayado.

Asimismo, ha lamentado que desde el actual gobierno municipal "se haya generado un clima de crispación innecesario con los trabajadores municipales, deteriorando la convivencia institucional en el municipio".

Jorge Rodríguez ha manifestado el apoyo de la dirección provincial de IU a sus representantes en Conil, "que han manifestado con responsabilidad que estarán ahí para apoyar aquellas iniciativas que sean buenas para la ciudad, para presentar propuestas y para trabajar en beneficio del interés general". "Estamos dispuestos a gobernar Conil, pero lo haremos cuando la ciudadanía hable con claridad en las elecciones municipales de 2027", ha concluido.