La izquierda respalda el aplazamiento en Cádiz del acto de Juan Carlos Aragón tras una sentencia: "Primero las víctimas"

Archivo - Juan Carlos Aragón. En imagen de archivo. - FESTIVAL ALCANCES - Archivo

CÁDIZ 24 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cádiz ha calificado como "oportuno" el aplazamiento decretado por el Ayuntamiento de la colocación de la estrella dedicada a Juan Carlos Aragón en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz que iba a tener lugar este domingo, 24 de mayo, en la plaza de Fragela, tras conocer la "existencia de una sentencia judicial por maltrato", una posición en la que ha coincidido con Adelante Izquierda Gaditana, que ha insistido en la necesidad de estar "siempre del lado de las víctimas" y "en contra de la violencia de género y de quienes la ejercen".

Fuentes cercanas al caso han confirmado a Europa Press que el Ayuntamiento habría tomado esta decisión tras recibir un escrito que ha sido facilitado por una ex pareja del profesor y músico gaditano. El mismo habría estado acompañado por partes médicos por lesiones derivadas de los hechos y una sentencia fechada en el año 2010 que condenaba a Juan Carlos Aragón por maltrato físico y emocional, amenazas y vejaciones en el ámbito familiar. Por el momento, queda pendiente conocer si la suspensión será definitiva.

De esta forma, la concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Paula Fernández, ha apuntado que "ante la prueba de la existencia de una sentencia judicial en firme por maltrato, ya no hay lugar a dudas sobre los hechos acontecidos".

"Una administración pública no puede permanecer impasible ni mirar para otro lado cuando se constatan realidades de esta índole", ha señalado en un comunicado emitido por el grupo.

Por su parte, la concejala del grupo Adelante Izquierda Gaditana Lorena Garrón ha aludido en un mensaje en sus redes sociales, recogido por esta agencia, a la comunicación oficial llevada a cabo durante la pasada jornada por el Consistorio al respecto del caso y ha esgrimido que "no se puede desde ninguna administración edulcorar la realidad porque no es 'un asunto producido en el entorno familiar' ni 'hay que recopilar más información'".

"Hay una sentencia judicial firme por agresiones físicas y verbales y eso debe bastar sin ningún tipo de excusas. Y, por tanto, debemos posicionarnos sin fisuras del lado de las miles de mujeres que viven esta realidad diariamente", ha concretado.

En contexto, el Consistorio anunciaba este sábado, 23 de mayo, el aplazamiento y señalaba que el mismo había estado motivado por un escrito acompañado de diversa documentación en el que se pedía la cancelación del homenaje por un asunto acaecido en el entorno familiar.

Por el momento, tanto la colocación de la estrella como la mesa redonda que iba a tener lugar por la tarde en la Casa del Carnaval, quedan aplazada, con "el objetivo de recopilar más información sobre este asunto".