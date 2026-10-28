Jacinto Muñoz (PP) se convierte en alcalde de Algeciras al prosperar la moción contra un Landaluce ausente en el pleno

Jacinto Muñoz, nuevo alcalde de Algeciras por el PP, tras prosperar la moción de censura contra José Ignacio Landaluce, con el bastón de mando. - NACHO FRADE/EUROPA PRESS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El candidato del PP, Jacinto Muñoz, se ha convertido este miércoles en alcalde de Algeciras después de que haya prosperado la moción de censura presentada por su partido y Vox contra José Ignacio Landaluce, que no ha asistido a este pleno, y que ya había comunicado oficialmente el pasado domingo su renuncia al cargo. Tampoco han aparecido las dos concejalas del PP que se mantuvieron su apoyo al alcalde --Yessica Rodríguez y Patricia Bueno--, mientras que Vicente Palomares sí ha acudido a la sesión.

La moción que ha designado a Muñoz como alcalde de Algeciras ha salido adelante con 15 votos a favor, 12 concejales del PP y tres de Vox, mientras que los siete ediles del PSOE se han abstenido. En contra han votado Vicente Palomares y Gema Amparo Esteve Crespo, de Vox, que se ha saltado la disciplina de voto.

El pleno ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario en Toledo, y los grupos políticos en cada turno de palabra han manifestado su apoyo a familiares y víctimas del suceso.

Tras esto, se ha procedido a la lectura de la moción presentada por PP y Vox, en la que se exponían los motivos de este pleno extraordinario contra el alcalde de Algeciras. Además, se ha dado lectura al escrito de dimisión del cargo que Landaluce registraba el pasado domingo.

El candidato del PP, Jacinto Muñoz, ha trasladado en su intervención que esta decisión "no nace de la improvisación, ni de un interés personal, ni de un afán de protagonismo" sino de su "responsabilidad con Algeciras".

"Muchos ciudadanos se preguntan cómo hemos llegado hasta aquí, cómo 12 concejales que durante tantos años hemos trabajado junto a Landaluce hemos terminado promoviendo una moción de censura. Considero que merecen una explicación", ha comentado, asegurando que se encontraron "ante una situación de extraordinaria gravedad".

Sobre esto, ha defendido que antes de llegar a la moción de censura le pidieron al alcalde que "diera un paso al lado" para "concentrarse en su defensa judicial con todas las garantías" y que permitiera al ayuntamiento "continuar trabajando con la estabilidad que necesitaba".

"Se lo pedí desde el respeto, desde los muchos años que habíamos compartido y con el convencimiento de que todavía estábamos a tiempo de encontrar una salida diferente", ha añadido Muñoz, quien ha asegurado que "antes de presentar una moción de censura, intentamos evitarla".

El ya nombrado alcalde de Algeciras ha explicado que 12 concejales del PP retiraron su apoyo a Landaluce porque entendieron que "en aquellas circunstancias, mantenerlo ya no era compatible con nuestra responsabilidad institucional", en referencia a las denuncias de dos militantes por presuntas agresiones sexuales.

Además de manifestar su respecto a la presunción de inocencia de Landaluce por las denuncias por presuntas agresiones sexuales, ha dejado claro que eso "no significa renunciar a ejercer nuestra responsabilidad política".

"La lealtad personal merece respeto, pero ninguna lealtad puede sustituir la responsabilidad que tenemos con la institución a la que servimos. No pretendemos borrar el pasado ni convertir esta discrepancia en una calificación personal. Tampoco queremos que esta situación prolongue la incertidumbre en nuestro ayuntamiento. No hemos llegado hasta aquí para resolver una cuestión personal, hemos llegado hasta aquí para asumir una responsabilidad institucional", ha argumentado.

Por Vox ha tomado la palabra Eva Poza, quien ha reprochado que la dimisión anunciada por Landaluce el domingo "no cambia nada" y "llega tarde y forzada por esta moción de censura", argumentando el voto a favor de su grupo para "devolver a Algeciras la estabilidad institucional desde hoy, a ser posible hasta el día de las elecciones".

En ese sentido, ha señalado que Vox vota a favor y "a cambio de nada", ya que no han pedido al PP "concejalías, ni cargos, ni sueldos, ni despachos", apuntillando que no entrarán en el gobierno local ni han negociado "ninguna contrapartida".

Además, ha advertido a Jacinto Muñoz que su voto "no es un cheque en blanco" y que desde Vox seguirán "muy de cerca" las decisiones judiciales tras su declaración como testigo en el caso Landaluce el pasado viernes. "Facilitamos la gobernabilidad, pero no avalamos la gestión. Vox seguirá la oposición, exigiendo seguridad en nuestros barrios, limpieza en nuestras calles y respeto al dinero de todos los algecireños. Vigilaremos cada decreto, cada contrato y cada euro", ha aseverado.

Por su parte, Francisco Fernández, concejal del PSOE, ha anunciado la abstención de su grupo a la moción, reprochando al PP que hayan "sostenido" a Landaluce todo este tiempo a pesar de las denuncias de su partido a las conductas del ya ex alcalde, y a "base de insultar" al PSOE y de "hablar de bulos inventados que hoy ya solamente salen de la boca del señor Landaluce, pero al que 15 concejales de este salón de pleno han defendido hasta la muerte".

"Lo sabían hace años. Había pantallazos, había grabaciones, había testimonios y había comunicaciones internas, y ustedes miraron para otro lado por el cálculo electoral y por el control de daños, obviamente no por las víctimas", ha lamentado Fernández.

El socialista ha tenido palabras para las dos mujeres que han denunciado a Landaluce, a quienes les ha trasladado "todo nuestro respeto, todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad" porque "con las víctimas no se juega".

Sobre la abstención de su grupo, ha explicado que lo hace "por coherencia y por responsabilidad", negando el sí a un candidato del PP que "ha pasado por el juzgado y sobre el que hay un documento firmado del que tendría que dar explicaciones", en referencia a una presunto escrito firmado por una de las víctimas tras una reunión con Muñoz. "Esta moción de censura llega de un pacto con la ultraderecha, su hábitat natural, ya que están tendiendo puentes por lo que pueda pasar en mayo. Pero ya les digo yo que en mayo los números no les van a dar ni solos ni con ellos", ha argumentado el socialista, quien ha cuestionado que sea alcalde una persona que "va a ir al Senado y que tiene que estar fuera dos días mínimos por semana", asegurando que "Algeciras necesita un alcalde a tiempo completo y no necesita buscar el acomodo ni el aforamiento, porque quien pierde es nuestra ciudad".

Javier Vázquez Hueso, del grupo Popular, ha defendido la posición de su partido en los hechos que rodean a Landaluce, en la misma línea en que se ha referido su candidato.

"Unos nos llaman traidores y otros encubridores. Unos dicen que hemos tomado decisiones demasiado pronto y otros que lo deberíamos haber hecho hace mucho tiempo, pero les aseguro que jamás había estado más orgulloso de un grupo de concejales del Partido Popular, que ha dado un paso al frente justo en el momento en que hay una acción firme, como es una denuncia de una mujer", ha afirmado el concejal del PP.

En ese sentido, ha expuesto que el PSOE presentó "una denuncia política" en el Supremo contra Landaluce "sin fundamento alguno y cuya única motivación eran las elecciones andaluzas", una denuncia, que como ha recordado, "no fue ni admitida a trámite", algo que "no ayuda a ninguna mujer, solo incrementa el dolor y la inseguridad".

Así, ha insistido en que su grupo retiró su apoyo al alcalde tras conocerse las denuncias de dos mujeres contra su persona. "Dimos un salto personal al vacío, dejando nuestro trabajo y nuestro salario, pero actuando con la conciencia por delante de todo", ha sostenido.

Tras las intervenciones de los portavoces, se ha llevado a cabo la votación de la moción de censura, que ha salido adelante con 15 votos a favor, siete abstenciones y dos votos en contra. Ese ha sido el momento en el que se ha hecho entrega a Jacinto Muñoz del bastón de mando de la ciudad.