Jerez (Cádiz) reconoce con una estatua a Rafael de Paula como "figura legendaria" de tauromaquia

Imágenes de la inauguración del monumento a Rafael de Paula en la Plaza de Toros. A 15 de mayo de 2026 en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - Francis Jiménez - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz) rinde desde este viernes tributo a Rafael de Paula, una figura "irrepetible" del mundo de la tauromaquia y cuya leyenda queda ahora representada en un monumento que preside ya el acceso principal a la Plaza de Toros, colocado de manera estratégica en la calle Circo.

La escultura ha sido impulsada por el torero Morante de la Puebla y es obra del artista onubense Martín Lagares, quien representa la particular forma de andar del diestro, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto a miembros de la corporación, familiares del diestro, representantes de la Tertulia Taurina 'Los 13', el torero Morante de la Puebla y la Asociación de Vecinos del barrio del Santiago, entre otros, ha asistido a la inauguración del monumento.

Durante la celebración de este evento, la alcaldesa ha resaltado que Rafael de Paula "es uno de los máximos exponentes de la historia del toreo", quien, "haciendo gala de un estilo personal y único en los ruedos, fue capaz de trazar con maestría una trayectoria que lo ha convertido en una leyenda de la historia del toreo".

"Hoy Jerez se detiene ante su Plaza de Toros para decir gracias a un torero irrepetible, a un hombre que convirtió el toreo en misterio, en compás y en emoción", ha expresado, añadiendo que "hay personas cuya biografía pertenece a la memoria oral de un pueblo y Rafael de Paula es una de ellas".

La escultura ha sido financiada al completo por Morante de la Puebla, quien precisamente reaparece en la tarde de este viernes en el coso jerezano tras la grave cogida que sufrió a finales de abril en la Feria del Sevilla.

En este sentido, García-Pelayo ha mostrado su agradecimiento a todas las personas que han hecho posible que este día haya sido una realidad, especialmente a Morante por "su plena implicación", así como a su apoderado, Pedro Jorge Marqués.

La alcaldesa ha resaltado que este monumento "salda una deuda sentimental de Jerez con uno de sus nombres más universales", y ha dado la enhorabuena a Martín Lagares "por esta obra de arte", que representa a Paula de pie, con esa forma de andar que "era también parte de su identidad, con su genialidad y autenticidad", ha apuntado.

"Rafael de Paula nos dejó físicamente hace unos meses, pero nunca se irá de Jerez. Sigue en Santiago, sigue en esta plaza durante cada corrida de toros, sigue en la memoria de los aficionados, sigue en cada conversación taurina y sigue en esa Puerta Grande que hoy lo recibe para siempre", ha manifestado.

La escultura es de bronce, mide 2,70 metros y se levanta sobre un pedestal de 60 centímetros, por lo que el conjunto supera los tres metros de altura.

El proyecto comenzó a desarrollarse en 2022, impulsado por Morante de la Puebla y su apoderado, Pedro Jorge Marqués, y Rafael de Paula llegó a conocer la idea en vida. La obra se ha sufragado mediante suscripción popular, con un coste total anunciado de 50.000 euros y aportaciones de benefactores de 1.000 euros.

Rafael de Paula era el nombre artístico de Rafael Soto Moreno, nacido en la calle Cantarería del barrio de Santiago el 11 de febrero de 1940. A los 13 años se puso por primera vez delante de una becerra en el Cortijo de 'La Peñuela', finca de la familia Bohórquez en Jerez.

Tomó la alternativa el 9 de septiembre de 1960 en Ronda (Málaga), con Julio Aparicio como padrino y Antonio Ordóñez como testigo, en una Corrida Goyesca con toros de Atanasio Fernández. Una de "sus grandes gestas" en Jerez fue el 28 de junio de 1964, cuando toreó en solitario seis toros de Salvador Guardiola y cortó siete orejas. Fue sacado a hombros hasta el santuario de la Virgen de la Merced, ha reseñado el Ayuntamiento sobre el torero.

En 2002 recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, concedida por el Gobierno de España.