Jerez supera el 96% de ocupación durante el fin de semana del Gran Premio con la provincia de Cádiz al 93% de media

Motos aparcadas en calle Porvera durante el jueves previo a la celebración del Gran Premio de España de MotoGP en el circuito de Jerez de la Frontera (Cádiz) - EUROPA PRESS

CÁDIZ 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Jerez de la Frontera se ha mantenido al 96% de ocupación hotelera durante el fin de semana del Gran Premio de MotoGP en su circuito, unos días en los que la media de la provincia de Cádiz se ha situado al 93,2%, según datos de Horeca recogidos por Europa Press.

Aunque Jerez no ha mejorado el 99% que obtuvo en 2025, sí ha superado levemente las previsiones iniciales, que estaban al 95,4% el lunes anterior a la celebración de este evento deportivo, que ha registrado el récord de asistencia 225.000 aficionados durante todo el fin de semana.

Rota, con un 97,2% de ocupación, y Arcos de la Frontera, con un 96,9%, son los otros dos puntos de mayor ocupación de la provincia de Cádiz, donde Sanlúcar, que apuntaba a un 100%, ha sumado un 94,9%.

En la localidad costera de El Puerto de Santa María, que suele atraer a numerosos moteros durante este fin de semana, ha obtenido un 82,2% de ocupación, en base a los datos facilitados por la Federación de la Hostelería de la provincia de Cádiz, bajando sus previsiones, que estaban al 86%.

A este respecto, cabe reseñar que el viernes 24 de abril la ciudad portuense tuvo 70% de reservas, subiendo hasta el 94% en la noche del sábado. Esta variación es lo que hace que la media del fin de semana se encuentre por encima del 80%.

Entre las noches del viernes 24 y el sábado 25 de abril, la capital ha estado al 95,9% de ocupación en sus hoteles, datos similares a 2025, cuando obtuvieron un punto porcentual más.

Por otro lado, San Fernando ha registrado una media del 91%, aunque el sábado llegó a estar por encima del 93% en sus hoteles.

Respecto a la media provincial, la ocupación se ha mantenido en el 93% que se preveía, siendo un punto por debajo del Gran Premio de 2025 pero seis puntos por encima de lo que se obtuvo en 2024.