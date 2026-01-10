El 'Juan Sebastián Elcano' inicia en Cádiz su 98º crucero de instrucción con 73 guardamarinas que durará siete meses

El buque escuela 'Juan Sebastián Elcano' en su salida del puerto de Cádiz. - NACHO FRADE / EUROPA PRESS

El buque escuela 'Juan Sebastián Elcano' ha inciado en Cádiz su 98º crucero de instrucción que durará siete meses y durante los que llevará a bordo a 73 guardamarinas, estando previsto efectuar 152 días de mar y 50 de puerto.

De esta manera, según ha señalado la Armada en una nota de prensa, durante su salida de la capital gaditana "se cumplieron las tradicionales costumbres previas a la salida a la mar": ofrenda floral en el Panteón de Marinos Ilustres, visita a la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, ambas en San Fernando, la recepción oficial en el Ayuntamiento de Cádiz o la misa en la Iglesia Conventual de Santo Domingo en Cádiz.

Además, el barco efectuó el saludo tradicional a la reproducción de la imagen de la "La Galeona" con un disparo de dos salvas.

Entre los puertos del itinerario se encuentran Santa Cruz de Tenerife, Puerto España (Trinidad y Tobajo), San Juan (Puerto Rico), Santo Domingo (República Dominicana), Veracruz (México), Puerto Limón (Costa Rica), Curazao, y Galveston, Norfolk, Baltimore y Nueva York en Estados Unidos, y se prevé que el buque regrese a Cádiz el 31 de julio.

Los guardiamarinas de Cuerpo General e Infantería de Marina realizan a bordo parte de su plan de estudios del tercer curso de carrera, cursando, entre otras, asignaturas de navegación, astronomía, meteorología, operaciones anfibias, apoyos y aervicios de combate y maniobra.

Además de formarse profesionalmente, la realización del crucero fomenta un "importante desarrollo de las relaciones personales, por la estrecha convivencia que se respira a bordo durante el viaje".

El propósito de un Crucero de Instrucción es contribuir a la formación integral (marinera, militar, social y humana) de los alumnos embarcados, mediante la instrucción y el adiestramiento en la mar y en puerto.

Asimismo, se apoya la acción exterior del Estado mediante la presencia naval en diversos puertos.

HISTORIA DEL BUQUE

El buque escuela lleva el nombre del marino español que dio la vuelta al mundo por primera vez en 1522, completando el viaje que había comenzado bajo el mando del marino portugués --al servicio de la Corona Española-- Fernando de Magallanes, fallecido a mitad de travesía.

Carlos I de España otorgó a Elcano un escudo de armas con la leyenda 'Primus circumdedisti me' --en latín, 'El primero en circunnavegarme'--.

Construido en los astilleros 'Echevarrieta y Larrinaga' de Cádiz, el buque escuela 'Juan Sebastián de Elcano' fue botado el día 5 de marzo de 1927 y entregado a la Armada el 17 de agosto de 1928.

Lleva así casi cien años en la mar con casi un millón novecientas mil millas náuticas navegadas por todos los mares del mundo y con recaladas en más de 70 países diferentes.

Además, de los 97 cruceros de instrucción que ha hecho hasta ahora, once consistieron en una vuelta al mundo. En todos estos años, el buque ha soportado todo tipo de mares y vientos y "siempre ha demostrado su excelente comportamiento incluso en las condiciones meteorológicas más desfavorables".

Su presencia en países y puertos extranjeros contribuye "de forma notable" a apoyar la acción exterior de España y, al mostrar su pabellón, además de difundir una buena imagen, permite que muchos españoles que viven fuera de nuestra Patria puedan pisar este "trocito de España que navega".

Según ha señalado en la nota de prensa, "entre los hitos logrados por este bergantín-goleta destaca que ha cruzado el Atlántico únicamente a vela en nueve ocasiones, siendo la última el XCV crucero, en la travesía entre Santa Cruz de Tenerife y Rio de Janeiro (Brasil)".

El 'Elcano' es depositario de prácticas seculares, que ayudan a formar y a curtir a las personas: la navegación a vela, el léxico marinero, los buenos momentos en la mar, o los malos, en permanente pelea con un elemento tantas veces hostil, la estrecha convivencia, la incomodidad, la monotonía de las largas travesías, el compañerismo, el conocimiento de diversos países y gentes o el de uno mismo.

Actualmente el buque se encuentra inmerso en un plan plurianual de mantenimiento, con el que la Armada asegura que llega plenamente operativo a los cien años de servicio.