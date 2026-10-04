Juan Verde encabeza el cartel de ponentes de la XXIX Conferencia de Zonas Francas Iberoamericanas en Cádiz. - ZONA FRANCA CADIZ

CÁDIZ 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El experto en estrategia internacional Juan Verde encabeza el cartel de ponentes de la XXIX Conferencia de Zonas Francas Iberoamericanas, que reunirá en Cádiz del 26 al 28 de octubre a destacados expertos y responsables de zonas francas, organismos internacionales, universidades, puertos, instituciones y empresas de ambos lados del Atlántico.

Bajo el lema 'El océano que nos une. Las conversaciones que marcarán el futuro', la cita regresa a la capital gaditana más de dos décadas después de que la ciudad acogiera este encuentro en 2002 y reforzará nuevamente su papel como espacio de conexión entre ambas orillas del Atlántico, ha informado la Zona Franca en una nota.

Verde cuenta con una amplia trayectoria en los ámbitos del comercio internacional, la inversión y la economía sostenible. Actualmente preside la Advanced Leadership Foundation y desarrolla su actividad como asesor internacional. Además de Verde, impartirá otra conferencia magistral Marc Canal, investigador sénior del McKinsey Global Institute (MGI), el área de investigación económica y empresarial de McKinsey & Company.

Canal trabaja en investigaciones relacionadas con el progreso global, la productividad y el crecimiento económico y su relación con factores como la demografía, el capital humano, la innovación y la tecnología. En Cádiz ofrecerá una intervención de carácter inspiracional bajo el título 'Arenas del futuro en un mundo de posibilidades'.

Otro de los perfiles destacados será Paul E. Kent, experto en puertos, transporte y logística con una dilatada trayectoria profesional vinculada a la planificación, estrategia y desarrollo portuario. Su presencia incorporará al encuentro la experiencia de un especialista que ha trabajado durante décadas en el ámbito portuario internacional.

La Conferencia contará igualmente con la colombiana Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo y uno de los perfiles internacionales de referencia en la conexión entre turismo, innovación, educación e inversión. Su trayectoria profesional ha estado especialmente vinculada al impulso del emprendimiento, la formación y la transformación del sector turístico.

A estos nombres se suma María Camila Moreno, analista de políticas comerciales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y responsable de la implantación del esquema de certificación de la organización para zonas francas. Moreno conoce además en profundidad el sector iberoamericano, ya que antes de incorporarse a la OCDE fue durante diez años directora ejecutiva de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA).

El programa incorpora también al embajador uruguayo Guillermo Valles, diplomático de carrera y experto en comercio internacional, que ha sido embajador de Uruguay ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), vicecanciller de su país y director de la División de Comercio Internacional de Bienes y Servicios y de Materias Primas de la UNCTAD.

El delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha destacado "la oportunidad que supone reunir en Cádiz a expertos de máximo nivel y con experiencias muy diversas para dialogar sobre el presente y el futuro de las zonas francas". González ha subrayado que "queremos que la Conferencia sea, además de un espacio para compartir conocimiento y experiencias, un punto de encuentro del que surjan nuevas alianzas y líneas de colaboración que nos permitan seguir trabajando juntos a ambos lados del Atlántico".

La conferencia acogerá la asamblea de miembros de la AZFA, coorganizadora de la Conferencia junto a la Zona Franca de Cádiz y entidad que conecta a las zonas francas de Iberoamérica. Al encuentro asistirá su actual presidenta, Claudia Pellerano, presidenta de la Zona Franca Industrial de Las Américas, de República Dominicana, y con una trayectoria profesional de más de 25 años vinculada al sector industrial y de zonas francas.

Junto a ella estará Carlos Wong, primer vicepresidente de AZFA y director general de Code Development Group, de Costa Rica. La representación de la dirección de la asociación se completará con Juan Opertti, segundo vicepresidente de AZFA y representante de la Cámara de Zonas Francas de Uruguay, y Julio Rodríguez, director ejecutivo de AZFA.

La representación empresarial tendrá uno de sus principales exponentes en Matías Fernández Ilarde, presidente de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE), organización que agrupa a asociaciones de jóvenes empresarios de Iberoamérica y representa a más de 80.000 empresas de 22 países. FIJE trabaja para impulsar el emprendimiento, la cooperación y la participación de las nuevas generaciones de empresarios en el desarrollo económico de la región.

El presidente de FIJE participará en la mesa dedicada a las zonas francas como plataformas para la internacionalización de las pymes, en la que compartirá conversación con Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, y Andrea Serrano, gerente de la Zona Franca de Santander. El ámbito empresarial contará también con Narciso Casado, secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), y Javier Collado, director general de la Fundación INCYDE, entre otros representantes de organizaciones vinculadas al tejido empresarial iberoamericano.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) tendrá igualmente una presencia destacada en la Conferencia y reforzará la participación de organismos multilaterales y la dimensión iberoamericana del encuentro. Participará Alicia Montalvo, vicepresidenta de Cooperación, Alianzas y Movilización de CAF. Economista y miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, cuenta con una extensa trayectoria en financiación para el desarrollo, acción climática, comercio y cooperación internacional.

Antes de asumir su actual responsabilidad fue gerente de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de CAF y anteriormente desarrolló buena parte de su carrera en la Administración española y en organismos multilaterales. Junto a ella estará Lina Mondragón, gerente de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de CAF, con una amplia experiencia profesional en estrategia, sostenibilidad y desarrollo. Antes de asumir su actual responsabilidad fue asesora ejecutiva de la Presidencia Ejecutiva de CAF y ha ocupado diferentes responsabilidades en los sectores público y privado de Colombia.

Acudirán también representantes de otras zonas francas españolas, como David Regades, delegado especial en Vigo; Carmen Tovar, delegada de Sevilla; y Gabriel Corujo, delegado de Gran Canaria; además de Gustavo González de Vega, viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias. La Universidad tendrá igualmente presencia en el encuentro con Casimiro Mantell, rector de la Universidad de Cádiz; Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena; y representantes de la Universidad de Purdue, aportando al programa la perspectiva académica y de transferencia de conocimiento.

El programa incorpora además a Piotr Stryszowski, economista sénior de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sumando la presencia de otro de los principales organismos internacionales al cartel de la Conferencia. La XXIX Conferencia de Zonas Francas Iberoamericanas convertirá así a Cádiz durante tres días en punto de encuentro de responsables y especialistas procedentes de diferentes ámbitos económicos, empresariales, académicos e institucionales de Europa e Iberoamérica.