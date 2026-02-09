Jucil critica la falta de medios en la lucha contra el narcotráfico dos años después de las muertes en Barbate (Cádiz)

Archivo - Narcolancha interceptada en Chipiona. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÁDIZ 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación de la Guardia Civil Jucil ha lamentado con motivo del segundo el segundo aniversario del asesinato de dos guardias civiles en el puerto de Barbate (Cádiz) que la situación "no solo no ha mejorado, sino que se ha agravado, con un narcotráfico cada vez más violento y organizado frente a unos agentes que continúan trabajando sin los medios adecuados".

En una nota, Jucil ha recordado que está personada como acusación popular en la causa judicial y que representa y defiende a dos de los compañeros que iban en la embarcación arrollada por la narcolancha, por lo que exige que se depuren todas las responsabilidades. "No solo debe haber justicia, sino que tiene ser ejemplarizante para evitar que otras tragedias vuelvan a repetirse", ha afirmado.

Además, la asociación ha incidido en que la muerte de los dos guardias civiles "no fue un hecho aislado ni imprevisible, sino la consecuencia directa de años de abandono institucional, falta de planificación y ausencia de medios marítimos y terrestres suficientes, que ya había sido advertida reiteradamente por asociaciones profesionales y que, lamentablemente, sigue sin corregirse".

En este sentido, Jucil ha asegurado que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil "continúa infradotado, con embarcaciones insuficientes, averiadas o inadecuadas para hacer frente a narcolanchas cada vez más potentes y violentas". "A ello se suma la falta de medios terrestres, con vehículos con más de 250.000 kilómetros, sin sistemas de seguridad anti empotramiento y sin capacidad real para intervenir con seguridad en operaciones contra organizaciones criminales altamente especializadas", ha añadido.

Para Jucil, "esta carencia de recursos sitúa a los guardias civiles en una situación de riesgo permanente, obligándolos a enfrentarse al narcotráfico en clara inferioridad de condiciones, lo que se une a la falta de respaldo jurídico e institucional".

La asociación de guardias civiles ha afirmado que "hay un uso cada vez más frecuente de narcolanchas a plena luz del día, como desafío abierto al Estado, y el desplazamiento de las rutas del narcotráfico, que ya no se limitan al Estrecho, sino que alcanzan ríos como el Guadalquivir y otras zonas del litoral", además del "aumento de la violencia, con presencia de armas de guerra, estructuras criminales internacionales y una criminalidad cada vez más agresiva".

Para Jucil, el asesinato de los guardias civiles en Barbate "debería haber marcado un punto de inflexión y sin embargo, no se ha reforzado de forma real el servicio marítimo, no se han incrementado las plantillas de manera suficiente y no se ha dotado a los agentes de los medios necesarios".