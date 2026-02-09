Zoido (PP) lamenta que "nada" haya cambiado dos años después de la muerte de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz)

Archivo - Una ofrenda floral en homenaje a los guardias civiles fallecidos, en el puerto de Barbate, a 9 de febrero de 2025, en Barbate, Cádiz, Andalucía (España). - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El europarlamentario del PP, Juan Ignacio Zoido, ha lamentado este lunes, cuando se cumplen dos años de la muerte de dos guardias civiles en el puerto de Barbate (Cádiz) al ser arrollados por una narcolancha, que desde lo ocurrido entonces no haya cambiado "nada" y que aquello fue "un punto de inflexión", lamentando también que "no se escuchan las voces de alarma" sobre la situación de las Fuerzas de Seguridad en su lucha contra el narcotráfico.

En una entrevista en Canal Sur TV, recogida por Europa Press, el también exministro del Interior ha incidido en que tras el informe emitido por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que visitó la provincia de Cádiz y Sevilla en mayo de 2025 para analizar la situación laboral de las Fuerzas de Seguridad, "desgraciadamente nada" ha cambiado, y que desde el PP "van a seguir defendiendo" a estos agentes.

"No podemos consentir que se pierda el control en Barbate", ha aseverado al respecto, apuntando además que "ante el incremento de la violencia tan macabra que está habiendo, con ataques mortales que están sufriendo, no solo en España sino en otros países, lo que queremos es que se dote de mayor protección legal a todos los miembros de las Fuerzas del Estado", con medidas como que se les declare como profesión de riesgo y que se le doten de "los medios necesarios para poder cumplir con su obligación".

Asimismo, ha pedido que "los delincuentes no tengan más medios que aquellos que tienen las propias Fuerzas de seguridad", abogando de nuevo por que los ataques a estos Cuerpos sean considerados "eurodelitos", una de las conclusiones que se hicieron constar en el informe posterior de la misión de eurodiputados.

Sobre el segundo aniversario de la muerte de Miguel Ángel González y David Pérez, Zoido ha lamentado que la madre del primero "volverá a recordar en el día de hoy, todavía más, lo que sucedió aquel día" pidiendo que "esto no vuelva a pasar" y constatando que "sin embargo no se ha tomado ninguna medida" tras lo ocurrido.

Cabe recordar que por lo sucedido el 9 de febrero de 2024 fueron detenidos cuatro personas, Karim E.B., el piloto de la narcolancha acusado de matar a estos dos agentes de la Guardia Civil, y que será juzgado en la Audiencia Provincial de Cádiz por un jurado popular, junto a otro de los tripulantes que iba esa noche en la embarcación como responsable de seis delitos de atentado agravado contra la autoridad, al considerar el juez que fue él quién apuntó con un láser a los guardias civiles que viajaban en la zódiac en los momentos previos a la colisión y "con la intención de atentar al principio de autoridad, reducir su visión y, por tanto, su capacidad de defensa y reacción", aunque "no consta" que lo hiciese cuando se produjo la colisión.

En el procedimiento también se detuvo a otros dos tripulantes de la narcolancha, que se encuentran el libertad tras pagar una fianza, y que serán juzgados en un procedimiento separado por delitos de contrabando y pertenencia a grupo criminal.

Karim E.B. fue detenido el 19 de septiembre de 2024, a los siete meses de que ocurrieran las hechos, después de que en mayo un informe de la Guardia Civil descartara que la narcolancha que pilotaba 'Kiko el Cabra', en prisión desde el día de los hechos por esta causa, fuera la que embistió en varias ocasiones hasta asesinar a los dos agentes.

El informe fue elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) y certificaba que en base a los elementos objetivos recabados era posible concluir que la narcolancha que arremetió en el puerto de Barbate, hasta en seis ocasiones contra la patrullera oficial de la Guardia Civil, no era la intervenida la mañana del 10 de febrero en La Línea de la Concepción, horas después del trágico suceso.

Para ello, se recabaron declaraciones de testigos y también vídeos, entre ellos el de uno de los detenidos que ingresó en prisión que grabó las embestidas desde otra narcolancha. Los arrestados sostuvieron desde el primer momento que no eran los autores del doble asesinato y apuntaron a otro ciudadano de nacionalidad marroquí, Karim.

Finalmente, en septiembre de 2024 fue detenido Karim E.B. y posteriormente, entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, se detuvo a los tres tripulantes que lo acompañaban. En total, de los cuatro tripulantes, en principio, solo el piloto será juzgado por un delito de asesinato, uno de los tripulantes por delitos de atentado agravado contra la autoridad, y los otros dos en una pieza separada por contrabando.