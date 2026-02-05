La Junta envía mensajes Es-Alert a la población de Jerez por la situación de la Vega del Guadalete

El río Guadalete desborda sus márgenes a su paso por la zona de Las Pachecas en Jerez de la Frontera (Cádiz) provocando importantes inundaciones. A 4 de febrero de 2026, en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España).- Rocío Ruz - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha informado de que la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) va a enviar mensajes Es-Alert a los teléfonos móviles de la ciudadanía que se encuentra en Jerez de la Frontera (Cádiz) por la situación en la vega del río Guadalete debido a las lluvias "históricas" que están cayendo sobre Grazalema, en la sierra gaditana, donde han caído este jueves 115 litros, y con un acumulado el miércoles de casi 600 litros.

En declaraciones a los periodistas desde Jerez de la Frontera, a donde se ha desplazado para visitar las zonas rurales afectadas por la crecida del río y donde hay más de 900 desalojados, el presidente andaluz ha señalado que "preocupa" la situación que presentan los pantanos de Bornos y Arcos, "que están prácticamente en su totalidad llenos".

Aunque llegan desagüando desde el pasado viernes a un ritmo "muy importante", en previsión de tener un margen de seguridad por las próximas lluvias que se esperaban, la situación actual es que ha ido subiendo porque ha seguido lloviendo y estas infraestructuras se recoge el agua, especialmente de Grazalema.

A este respecto, Moreno ha anunciado que se van a abrir "más" esos dos pantanos hasta llegar a los 700 metros por metros cúbicos por segundo, lo que supone que aguas abajo habrá zonas que "van a quedar afectadas, especialmente en esta ciudad de Jerez". Por tanto, se está trabajando a lo largo de la mañana con el Ayuntamiento de Jerez y con sus barriadas rurales para ver qué viviendas hay que evacuar para "evitar riesgos" y ver cómo va evolucionando la situación en las próximas horas.

"Todas esas lluvias que están cayendo en Grazalema, lógicamente están corriendo hacia los distintos arroyos, ríos y también presas, que las van llenando y al final no tenemos tregua", ha señalado el presidente andaluz, quien ha reconocido que la situación "es compleja y difícil" y que "el agua que está entrando en los pantanos es la misma que está saliendo" pero que "como siga lloviendo, va a entrar más agua de la que incluso puede salir".

Ante esto, ha pedido a todos los andaluces y especialmente a los de la provincia de Cádiz y la comarca de Jerez "máxima preocupación". "Lo que les pido es que se preocupen, que no se puede uno acercar a ningún arroyo y a ningún río", ha advertido el presidente, haciendo hincapié en imágenes "que nos han sorprendido a estas alturas y que ya deberíamos de conocer las circunstancias" en las que las Fuerzas de Seguridad y otros agentes "han tenido que sacar personas que estaban pasando por zonas donde no se puede pasar".

Sobre el mensaje Es-alert que se va a enviar a la población de Jerez, el Ayuntamiento de Jerez ha detallado que se ha tomado la medida ante la previsión de que siga complicándose la situación en la ribera del río por el agua que se calcula que va a estar llegando desde la sierra en las próximas horas. Por ello, es posible que parte de la zona rural se quede incomunicada por carretera, y el envío de este mensaje a la población servirá para que conozcan esta circunstancia.

En el mensaje se anuncia que ante la crecida del Guadalete que se espera por los desembalses "extraordinarios" en los pantanos de Bornos y Arcos, se requiere a la población próxima al mismo que abandone y se aleje de cualquier zona inundable, y que "si no le fuera posible, se suba a zonas elevadas o pisos superiores".