La Junta y el Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz) se reúnen para hacer seguimiento a la tramitación del POU

Reunión entre Junta y Ayuntamiento de Chiclana sobre el POU de la localidad. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, y el director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana, José Andrés Moreno, se han reunido con el alcalde de Chiclana de la Frontera, José María Román, y personal de ambas administraciones, en un encuentro técnico para seguir tramitando el Plan de Ordenación Urbana (POU) de este municipio.

Según ha explicado la Junta en una nota, este es uno de los encuentros periódicos de carácter técnico que mantienen la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento chiclanero en el ámbito de la colaboración institucional dentro de la comisión de seguimiento para la tramitación del POU, nuevo instrumento de planeamiento urbanístico para este municipio de la Bahía de Cádiz.

En concreto, en el transcurso de esta reunión técnica se ha realizado un seguimiento y se ha comprobado el estado de tramitación de la propuesta final del Plan de Ordenación Urbana de Chiclana.

La Junta ha recordado que el POU es una figura nueva de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), cuyo objetivo, en el caso de esta localidad, es la determinación de los suelos urbanos de Chiclana de la Frontera y su ordenación. Para la planificación del resto de los suelos del término municipal quedaría pendiente la elaboración del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) por parte del Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la LISTA.

Finalmente, ha indicado que esta propuesta del Plan de Ordenación Urbana es la última versión y se va a trasladar para su aprobación definitiva después de que estén emitidos todos los informes sectoriales necesarios para garantizar el ajuste del POU a la normativa vigente.