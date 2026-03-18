Junta y Gobierno firman este viernes el convenio para el suelo del nuevo hospital de Cádiz

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CÁDIZ 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, y la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, firmarán en la tarde este viernes en Cádiz el convenio para el suelo del nuevo hospital en la capital gaditana, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Junta de Andalucía.

Cabe recordar que este miércoles el Consejo de Gobierno de a Junta de Andalucía ha ratificado la próxima firma del convenio de colaboración entre el Gobierno andaluz, el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz y el Ayuntamiento de Cádiz para la cesión del suelo donde se construirá el nuevo hospital de la capital gaditana.

Por su parte, el jueves el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz ha convocado un Pleno extraordinario en el que se someterá a aprobación el convenio de colaboración entre la Institución Fiscal, el Ayuntamiento de la ciudad y la Junta de Andalucía para la cesión del suelo, mientras que el Ayuntamiento de Cádiz, en la Junta de Gobierno Local que se celebra el viernes por la mañana, va a aprobar igualmente el convenio para la cesión del suelo por parte de la Zona Franca de Cádiz, ya que el Consistorio será también uno de los firmantes dentro de las competencias urbanísticas que tiene en el municipio.

Así, con todos los trámites ya realizados por parte de las tres administraciones, en la tarde del viernes se procederá a la firma del convenio para la cesión del suelo.

El proyecto se desarrollará sobre una parcela situada en la avenida Marconi, con una superficie de 33.582 metros cuadrados, propiedad del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, que figura en el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad como equipamiento dotacional público sanitario.

Por su parte, la Junta de Andalucía asumirá la financiación de las obras de construcción del nuevo hospital, así como la redacción del proyecto y la contratación de la ejecución de las obras mediante los correspondientes procedimientos de contratación pública, una vez que disponga de los terrenos necesarios para su desarrollo. El acuerdo contempla la formalización de la adquisición gratuita de la parcela por parte de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en la normativa de patrimonio de la comunidad autónoma.

El Consorcio de la Zona Franca de Cádiz aportará los terrenos necesarios para la construcción del nuevo centro hospitalario, mientras que el Ayuntamiento de Cádiz facilitará la tramitación urbanística necesaria para el desarrollo de la actuación.