La Junta reprocha al Gobierno que su preocupación con los guardias civiles de Barbate ha sido "evitar daño político"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, este martes en declaraciones a los medios tras visitar la Unidad de Diabetes del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado este martes que "desde el minuto cero" tanto el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "han estado más preocupados de evitar el daño político que en garantizar la seguridad de los profesionales", en alusión a los guardias civiles que murieron en febrero de 2024 arrollados por una narcolancha en Barbate (Cádiz).

El consejero ha respondido así a la información del diario El Mundo sobre el informe de la comisión de eurodiputados que visitó la zona y que señala "la retirada de pruebas claves" como la imposibilidad de inspeccionar la patrulla que sufrió la embestida de los narcotraficantes, cuyos tripulantes se refugiaron en Marruecos, su lugar de procedencia, y ya fueron detenidos.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla durante su visita a la Unidad de Diabetes del Hospital Universitario Virgen Macarena, el consejero de Sanidad ha calificado de "muy grave y muy preocupante" lo que ha descrito como "falta de reacción del Gobierno y del Ministerio del Interior" ante ese episodio.

Ha considerado Sanz que "nada se ha mejorado" en cuanto a la protección de los agentes, ya que se ha mostrado convencido de que "los guardias civiles y los policías se sienten desprotegidos, sin medios, sin apoyo, sin seguridad jurídica en sus actuaciones", de lo que ha puesto como ejemplo la situación que se vivió el sábado en la localidad de Isla Mayor (Sevilla) en la que agentes de la Policía Nacional se toparon con narcotráficantes, quienes abrieron fuego contra los policías y ocasionaron tres heridos, uno de ellos en estado grave.

Sanz, quien ha informado que "evoluciona favorablemente" tras su intervención quirúrgica en el Hospital Virgen del Rocío, ha sostenido "la dejación de responsabilidades" del Ministro del Interior y del Gobierno en su conjunto en este tema.

Ha blandido "la extensión del problema grave del narcotráfico al conjunto de Andalucía", de lo que ha puesto como ejemplo "solo con ir a las playas de Almería de Níjar, por ejemplo, y ver cómo se mueve el petaqueo", momento en que se ha lamentado de que "se paraliza en el Congreso" una ley aprobada en el Senado para propiciar "condenas superiores en el caso del petaqueo".

El consejero de Sanidad ha hablado de "desazón" de los agentes por cuanto en el ejercicio de sus funciones "acaban teniendo problemas judiciales por haber sacado simplemente el arma" y ha recriminado el rechazo a calificar como "profesión de riesgo" el trabajo de los agentes, además de otros aspectos como la desaparición del grupo Oconsur, la unidad especial de lucha contra el narcotráfico que tuvo el Campo de Gibraltar.

"Saben que no solo se juegan la vida, sino además se juegan profesionalmente su vida", ha argumentado en este sentido, antes de concluir con la idea de que "el narcotráfico se está extendiendo de una manera alarmante con una dejación de responsabilidades muy grave y peligrosa del Gobierno y del Ministerio del Interior".