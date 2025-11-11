Tres detenidos al desmantelar en Barbate (Cádiz) una "guardería" con 200 petacas de gasolina para narcolanchas

Embarcación incautada en Puerto Real con más de 180 garrafas de gasolina en octubre de 2025. ARCHIVO. - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

BARBATE (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a tres personas en un dispositivo desarrollado durante la pasada noche del lunes en Barbate, donde se ha localizado y desmantelado una "guardería" que albergaba un total de 200 garrafas de gasolina para el 'petaqueo' a narcolanchas, dos motores fueraborda y una embarcación panelable desmontada.

En el dispositivo han participado casi una treintena de agentes pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, deteniendo a estas tres personas como presuntos autores de delito de contrabando y tenencia de sustancias explosivas o inflamables.

En una nota, la Guardia Civil ha detallado que con esta operación se han incautado desde el fin de semana de un total de 590 petacas de gasolina y más de 16.000 litros de combustible destinados a abastecer a las embarcaciones de alta velocidad (EAV), también conocidas como narcolanchas.

Además, en los distintos dispositivos desarrollados en estos días en la provincia de Cádiz se han intervenido un total de cinco embarcaciones dedicadas a la logística del narcotráfico.

Estos dispositivos policiales realizados por tierra, mar y aire están encaminados a la lucha contra el tráfico de drogas y contrabando de sustancias prohibidas por vía marítima, ha señalado la Guardia Civil.