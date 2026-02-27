Juvencio Maeztu, CEO de Ikea, "abrumado" por la Medalla de Andalucía: "Me conecta todavía más a mi tierra"

Archivo - Juvencio Maetzu (2i), CEO y presidente de Ingka Group (IKEA), recogiendo el premio ‘Capital Humano Andaluz’, otorgado por la revista Andalucía Económica en diciembre de 2025. ARCHIVO. - María José López - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general (CEO) de Ingka Group, perteneciente a la multinacional Ikea, Juvencio Maeztu Herrera, ha reconocido que ha recibido la concesión de la Medalla de Andalucía a la Proyección de Andalucía "un poco abrumado" pero también "ilusionado" porque "después de tantísimos años viviendo fuera, me conecta todavía más a mi tierra".

Maeztu, que nació y se crió en Cádiz, formándose en la Universidad de Cádiz en Económicas, es el primer director general de Ingka Group sin orígenes ni relaciones personales con Suecia, el país de origen de la multinacional del mueble y la decoración.

En una conversación con Europa Press ha reconocido que el sentirse abrumado le viene por el convencimiento de que en Andalucía "hay mucha gente y muy grande que también se lo merece". Este reconocimiento, ha contado, le está sirviendo para comprometerse en "seguir llevando los valores andaluces por el resto del mundo".

Después de dos días desde que se conociera este reconocimiento, ha podido reflexionar sobre lo que supone recibir esta Medalla a la Proyección de Andalucía, que le será entregada el sábado 28 de febrero en la gala que se va a celebrar en Sevilla, el gaditano ha asegurado que va a ser un "momento bonito", no por recoger el premio o ser el centro de atención estos días sino porque le está sirviendo para "conectar más con Andalucía", algo que "cuando se vive fuera, tiene doble valor".

"Al final te das cuenta que las cosas deben ser más simples, vuelves un poco a la raíz, a lo simple y al sentido de pertenencia de tu tierra. De alguna forma hay que estar agradecido y hay que estar al mismo tiempo muy humilde de recibir esto", ha expresado.

Tras 25 años de trayectoria profesional en Ikea, ocupa desde noviembre de 2025 el puesto de CEO y presidente del Grupo Ingka, uno de los franquiciados que opera estas tiendas. A pesar de este logro, ha entendido que no debe considerarse como "una casualidad" el que un andaluz llegue a un puesto como el suyo, sino que eso sea "el principio de algo que continuará mucho más" porque "hay gente muy buena".

Lo que sí ha dejado claro es que sus raíces andaluzas han formado su carácter y le han servido para desarrollar su labor en todos los países en los que ha estado, además de "conectarle" con los valores de la marca sueca.

Esto lo ha explicado poniendo el acento en lo que considera que Andalucía le ha aportado a su carácter como persona en el mundo. Así, ha hablado del "sentido positivo" que vertebra a esta tierra, donde "puede haber problemas pero hay que tener un sentido positivo en la vida", además de ese naturaleza "inclusiva" y "el interés genuino" de su gente "que hace todavía más falta en el mundo en el que vivimos", y la mezcla entre "la tradición y la apertura", considerando que "hay que amar el pasado y hay que crear el futuro", algo que se da en su tierra.

Estos tres valores son, a su juicio, importantes en un mundo "con tanto ruido, tanta polarización, tanta incertidumbre y al mismo tiempo con tantas cosas pasando".

Juvencio Maetzu, que recogerá este sábado su Medalla de Andalucía, ha advertido que "el puesto no se puede apoderar de la persona" y que "el día que te lo empiezas a creer, es el principio del fin", por lo que ha abogado por recibir reconocimientos como este "con muchísima humildad" porque "al final hay que seguir trabajando".

Amante del mar y de la navegación, este gaditano de 57 años fue distinguido con honor por la Universidad de Cádiz por su brillante trayectoria profesional y cuenta con un MBA del IESE Business School de la Universidad de Navarra. La revista 'Andalucía Económica' le entregó en 2025 el Premio Capital Humano Andaluz, y fue Egresado de Honor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz en 2013, según ha reseñado la Junta sobre el premiado.

En la compañía sueca ha ocupado puestos de relevancia como director de las tiendas de Madrid y Sevilla o director de Recursos Humanos de España y Portugal. En 2009 se trasladó a Londres para dirigir las tiendas de la capital británica y, posteriormente, fue nombrado CEO de Ikea India, con una estancia de seis años en Nueva Delhi, mismo cargo que ostentó posteriormente en los Países Bajos durante casi doce años, en la ciudad de Leiden, en la Holanda meridional. Los últimos siete años ha sido director general adjunto y director financiero.

Desde noviembre de 2025 ocupa el puesto de CEO y presidente del Grupo Ingka, que actualmente tiene la gestión de 574 tiendas Ikea, establecimientos y estudios de planificación en 31 países, generando aproximadamente el 90% de las ventas de Ikea a nivel mundial.