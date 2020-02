'Kichi' se une al proyecto de Teresa Rodríguez, "una oportunidad histórica" de "bloque unitario a la izquierda del PSOE"

Publicado 13/02/2020 17:44:12 CET

CÁDIZ, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', ha respaldado el proyecto de la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, por "cogobernar con un partido que hasta ahora ha representado parte del problema, en Andalucía, no es la mejor de las alternativas". "Para nosotros es prioritario construir un muro a la posibilidad del gobierno de la derecha de nuestra tierra que no pase por el 'Susanismo', por el PSOE-A, es la oportunidad de generar un bloque unitario de izquierda a la izquierda del PSOE, una oportunidad histórica que no podíamos dejar pasar de largo", ha explicado.

En declaraciones a los periodistas, González ha defendido que "en una organización es legítimo tener ideas diferentes, no compartir ciertos aspectos estratégicos, y es absolutamente ejemplar la manera en la que se han hecho pública esas diferencias estratégicas".

Según el alcalde de Cádiz, a la "imposibilidad de cogobernar" con el PSOE, hay que añadir "la oportunidad de recuperar en un espacio unitario, andalucista, para que los problemas se resuelvan desde nuestra perspectiva, con nuestro acento y con nuestras soluciones", lo cual es "algo apropiado para hacer en este momento".

No obstante, ha asegurado que "una ruptura que no pasa por el desencuentro, los portazos, ni los 'cuchilleos' que se ven normalmente en la política", y por ello se ha mostrado "orgulloso de pertenecer a una organización que es capaz de visibilizar sus desencuentro de una forma tan madura y, sobre todo, dejando muy claro que no es un adiós, es un hasta luego".

"Lo que está sobre la mesa es la diferencia estratégica, que no estamos de acuerdo que gobernar con el PSOE sea una buena idea y que entendemos que hay una oportunidad histórica de construir un sujeto propio andaluz", ha explicado el alcalde de Cádiz, que ha insistido en estar "muy orgulloso de como se han hecho las cosas". En este sentido, ha señalado que "las cosas se han hablado para hacer una transmisión de la nueva dirección muy ordenada, con todo el compañerismo del mundo, faltaría más".

En cuanto a su situación, ha dejado claro que tiene "una misión que cumplir" que le encomendaron los gaditanos, que es "ser alcalde", lo cual piensa "cumplir hasta el último día del mandato".

Previamente, el alcalde de Cádiz ya había mostrado su apoyo a la decisión de Teresa Rodríguez manifestando en su facebook: "Han sido seis años intensos, seis años de construcción, seis años para demostrar que existe otra forma de hacer política. Pero, sobre todo, han sido seis años hermosos donde las cosas ya no volverán, por suerte, a ser como eran".

Asimismo, ha señalado que "ahora toca emprender un nuevo proyecto ilusionante en Adelante Andalucía, que ponga voz a nuestra tierra, que ponga a Andalucía en el centro". "Para ello, para dar a voz a una tierra que nunca la tuvo, para dar su sitio a una Andalucía que nunca escucharon, creemos imprescindible tomar distancia con quienes estuvieron durante los últimos 40 años al frente de la Junta. Sentimos que la solución no pasa por quienes consideramos parte de los males de nuestra tierra", ha aseverado.

"Creemos que el cogobierno trae una manera diferente de afrontar algo tan fundamental como la estrategia política, que esta no es la mejor forma para obtener mejoras para la mayoría social y que por el contrario refuerzan al régimen", ha afirmado González, que ha señalado que no obstante, respeta que "es la decisión que ha tomado la mayoría de la organización", y que espera que se conquisten todos los derechos posibles para la ciudadanía. "Ojalá así sea", ha apostillado.

El alcalde gaditano ha asegurado que siguen "teniendo claro quienes son nuestros aliados y con quienes nos encontraremos en el camino para luchar y combatir la injusticia social". "Hay una cosa que no ha cambiado y por la que seguimos aquí: mejorar la vida de la gente. Y allí, en ese objetivo, en ese espíritu del 15M, siempre iremos de la mano", ha manifestado.

"Todo mi apoyo para Tere y su equipo y gracias a todas las partes por este ejemplo que se ha dado a la hora de afrontar nuevos caminos", ha señalado el alcalde, que ha dicho que "fue bonito el camino y fue muy bonito crecer juntos".