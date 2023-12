El alcalde de Algeciras (Cádiz) pide al Gobierno "más transparencia y lealtad" en la negociación con Gibraltar

ALGECIRAS (CÁDIZ), 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde del municipio gaditano de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), ha pedido al Gobierno de España que actúe "desde la transparencia, la claridad y la lealtad institucional" en lo que se refiere a las negociaciones que se están desarrollando para definir las relaciones con Gibraltar tras el Brexit, ya que esta comarca "aguarda con interés" los resultados de estas deliberaciones "cruciales para su futuro".

En una nota del Ayuntamiento algecireño, Landaluce ha considerado "de vital importancia" que este acuerdo incorpore "las reivindicaciones históricas de España", sobre todo en lo relativo a "la defensa de los derechos de los más de 10.000 trabajadores transfronterizos que se ven obligados a cruzar la frontera cada día para ganarse la vida en Gibraltar".

Es por eso que ha esperado que "se sienten las bases para lograr una zona de prosperidad y riqueza compartida, sin narcotráfico, sin contrabando y sin 'dumping' fiscal y teniendo en cuenta nuestro medio ambiente y la defensa de nuestras aguas", ha manifestado.

"Nos encontramos a las puertas de la decimocuarta ronda de estas negociaciones, un número ya de por sí elevado, y esperemos no se vea incrementado a futuro porque nuestra gente no puede seguir esperando para despejar definitivamente la incertidumbre que rodea el futuro de las relaciones con el Peñón", ha expresado el alcalde, apostillado que "quiere" un acuerdo pero "no a cualquier precio".

El también senador del PP por Cádiz ha repetido "la necesidad" de que el Gobierno de España desarrolle el Plan Especial para el Campo de Gibraltar, "que hasta ahora sólo nos ha traído algunas inversiones en temas de seguridad ciudadana", algo que ha considerado "insuficiente" dada "la especial singularidad del territorio" y "los desafíos" a los que actualmente se enfrentan. Ante esto, ha asegurado que "necesitamos más inversiones y proyectos en temas como formación, empleo, infraestructuras, o desarrollo socio-cultural".

Por último, ha mostrado su preocupación "por la complejidad de estas negociaciones", lo que hace que sea "imprescindible" que el Gobierno de Pedro Sánchez "actúe desde la transparencia, la claridad y la lealtad institucional".