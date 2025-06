Landaluce (PP) dice que no se conoce la dimensión del acuerdo sobre Gibraltar y pide "que se trabaje"

ALGECIRAS (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras y senador del PP, José Ignacio Landaluce, ha manifestado que no se conoce "cuál es la dimensión" del acuerdo sobre Gibraltar, "si hay algo que puede perjudicar a corto, medio o largo plazo a nuestra tierra", por lo que ha apuntado que "es importante que se debata, que se trabaje con los alcaldes, con la Junta, Mancomunidad, Congreso y Senado, para que no nos equivoquemos y sea el mejor acuerdo posible".

En declaraciones a los periodistas, Landaluce ha incidido en que quiere "un buen acuerdo, que se trabaje para que no haya errores que nos puedan perjudicar el día de mañana, que no nos arrepintamos, que no haya habido cesiones exageradas como pasó en las negociaciones con Cataluña o con el País Vasco, que se haya conjuntado el interés para nuestra gente y que crezcamos en riqueza y en generación de empleo".

A su juicio, "eso es lo que hay que debatir cuando conozcamos todos los extremos del acuerdo, que hoy en día no lo conocemos, solo titulares y hay que conocer la letra pequeña, porque a veces es más importante que las letras y las líneas gruesas".