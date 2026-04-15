Una lectura continuada de poemas a Cádiz en los antiguos depósitos de Tabacalera centra la celebración del Día del Libro

Archivo - Cádiz.- La UCA lanza el primer Máster en Protección y Seguridad Marítima de España - JOAQUIN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del programa municipal 'Cádiz, una ciudad de libro', celebrará el próximo 23 de abril el Día Internacional del Libro, que tendrán como escenario central el nuevo equipamiento municipal de los antiguos depósitos de Tabacalera, donde se llevará a cabo una lectura continuada de poemas dedicados a la ciudad gaditana.

Además, la Red de Bibliotecas Municipales pondrá en marcha para esta jornada diferentes actividades dirigidas al público infantil y familiar, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El recinto de los antiguos depósitos de Tabacalera acogerá el jueves 23 de abril de 11,00 horas a 14,00 horas la tradicional lectura continuada. Este año estará será un homenaje a la ciudad en la voces de todos los poetas --gaditanos, españoles y extranjeros-- que han dedicado poemas a Cádiz a lo largo de la historia, desde Lord Byron a Pablo Neruda, de Álvaro Mutis a Juan Ramón Jiménez, sin olvidar a los escritores y escritoras locales.

Por la tarde, a las 18,00 horas, los depósitos abrirán sus puertas a los más pequeños con la celebración de la Fiesta Disco Literaria '¡Libros que se bailan!', en la que podrán disfrutar de un taller infantil dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre 4 y 10 años. Para asistir a este taller el Ayuntamiento ha señalado que es necesaria la inscripción previa a través del correo electrónico biblioteca.adolfosuarez@cadiz.es.

Como es habitual, la Red de Bibliotecas Municipales también realizará una programación propia dirigida a los menores, con la celebración de la lectura continuada de la obra 'Las aventuras de Gadita en Cádiz', de la reconocida autora gaditana de literatura infantil, Carmen Gil. En esta edición se desarrollará en la biblioteca de La Viña a partir de las 9,30 horas y contará con la participación del alumnado de Primaria del colegio público Josefina Pascual.

Con anterioridad, el próximo lunes 20 de abril a las 16,30 horas se llevará a cabo una actividad infantil en la biblioteca de Santa María de acceso libre, en la que se desarrollará el taller 'Doctor Leo & Fundación Tierra de Todos'.