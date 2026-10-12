Manu San Félix llevará al 'Blue Zone Forum InnovAzul' de Cádiz su experiencia de 45 años para la protección de océanos

El biólogo marino Manu San Félix. - ZONA FRANCA DE CÁDIZ

CÁDIZ 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El biólogo marino, explorador y documentalista submarino Manu San Félix será uno de los ponentes destacados del 'Blue Zone Forum InnovAzul 2026', que se celebrará en Cádiz del 28 al 30 de octubre.

Con 45 años de experiencia, cerca de 15.000 inmersiones y una trayectoria vinculada a 'National Geographic', San Félix compartirá con los asistentes "su conocimiento de los océanos y su experiencia en la conservación y recuperación de los ecosistemas marinos", según se detalla en una nota difundida este lunes por la Zona Franca de Cádiz.

La participación de Manu San Félix el próximo jueves 29 de octubre como ponente principal de la segunda jornada del evento permitirá "conocer algunos de los lugares más extraordinarios del planeta a través de las experiencias, fotografías e imágenes submarinas de un explorador que ha dedicado buena parte de su vida a documentar tanto la riqueza de la biodiversidad marina como las amenazas que comprometen su futuro", según se destaca en el comunicado.

Desde 2009, Manu San Félix forma parte de 'Pristine Seas', el proyecto de 'National Geographic' dedicado a la exploración y conservación de los océanos. En el marco de esta iniciativa, ha participado en 58 expediciones por diferentes lugares del mundo, una trayectoria que le ha permitido "conocer ecosistemas marinos de gran valor ecológico y observar tanto su deterioro como su capacidad de recuperación".

Durante estas décadas, el explorador ha utilizado la fotografía y el documental submarino como "herramientas para acercar la realidad de los océanos a la sociedad". Sus imágenes muestran la "extraordinaria diversidad de la vida marina", pero también las consecuencias de su degradación y las posibilidades que ofrece la conservación para recuperar los espacios naturales afectados.

Su trabajo se extiende también al Mediterráneo, donde impulsa desde la Asociación Vellmarí iniciativas de educación marina y restauración de las praderas de posidonia. Estos ecosistemas desempeñan "un papel esencial en el equilibrio ambiental del Mediterráneo". A través de sus proyectos, la asociación busca implicar a la sociedad en su recuperación y en el conocimiento de su importancia ecológica.

La intervención de San Félix en el 'Blue Zone Forum InnovAzul' combinará "experiencias personales, imágenes submarinas y una visión cercana, realista y esperanzadora sobre el futuro de los océanos". Su mensaje parte de la "idea central" de que "proteger y recuperar el medio marino supone también invertir en la salud, el bienestar y la felicidad de las personas".

La presencia de Manu San Félix se suma a la de Sara García Alonso, investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y primera mujer española seleccionada como astronauta de reserva por la Agencia Espacial Europea (ESA), cuya participación en el 'Blue Zone Forum InnovAzul 2026' fue anunciada hace unos días.

Desde la Zona Franca gaditana se destaca que ambos representan dos ámbitos diferentes de la exploración científica, el conocimiento del océano y la investigación espacial, que estarán presentes en un encuentro dedicado a analizar las oportunidades de la 'economía azul', la innovación, la sostenibilidad y el emprendimiento.

Sara García Alonso participará en la jornada inaugural del 28 de octubre y tomará el testigo de otras personalidades que han formado parte de anteriores ediciones del encuentro, como Ángel León, Gunter Pauli, Céline Cousteau, y Odile Rodríguez de la Fuente.

TRES JORNADAS DEDICADAS A LA ECONOMÍA AZUL

Con el lema 'Proyectando en azul', el 'Blue Zone Forum InnovAzul' 2026, organizado por la Zona Franca de Cádiz y la Universidad de Cádiz, reunirá del 28 al 30 de octubre en el Palacio de Congresos de la capital gaditana a representantes del ámbito científico, empresarial, tecnológico e institucional para "abordar los retos y oportunidades relacionados con el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y el desarrollo de nuevas actividades económicas vinculadas al mar".

El programa reunirá conferencias, mesas de debate, encuentros profesionales y actividades de 'networking' destinadas a "favorecer el intercambio de conocimientos y la conexión entre empresas, instituciones, investigadores y emprendedores".

El encuentro se enmarca en las iniciativas de impulso a la economía azul desarrolladas por la Zona Franca y la Universidad de Cádiz, entre las que figuran 'Incubazul' y 'Blue Core', orientadas al acompañamiento de proyectos empresariales innovadores relacionados con este sector.

El Blue Zone Forum InnovAzul 2026 coincidirá, además, con la celebración en Cádiz de la XXIX Conferencia de Zonas Francas de Iberoamérica, organizada por la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA) y la Zona Franca de Cádiz del 26 al 28 de octubre, lo que permitirá la confluencia de representantes empresariales e institucionales de diferentes países.

La inscripción al 'Blue Zone Forum InnovAzul' 2026 está abierta y puede realizarse a través de la página web 'www.proyectandoenazul.es'. Blue Zone Forum InnovAzul 2026 se enmarca en el proyecto 'ZF Blue Core-Vivero de Empresas 4.0', financiado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del Programa Plurirregional de España Feder 2021-2027, a través de la Fundación Incyde.