Nuevas zonas de fondeo en la Bahía de Algeciras. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

CÁDIZ 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La resolución de la Dirección General de la Marina Mercante que designa nuevas zonas de fondeo en las aguas de competencia de la Capitanía Marítima de Algeciras ha entrado en vigor este martes con el objetivo de despejar el entorno del dispositivo de separación del tráfico de El Estrecho de Gibraltar, con un tránsito de unos 100.000 buques al año, para mejorar la seguridad marítima y prevenir episodios de contaminación marina.

Según ha indicado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en una nota, la utilización por los buques de las zonas designadas queda demorada hasta que la Capitanía Marítima de Algeciras dicte y publique la resolución con normas para preservar la seguridad marítima y la prevención de la contaminación del medio marino y estén operativos los equipos necesarios para que Sasemar pueda realizar el seguimiento de las zonas designadas.

Asimismo, ha señalado que también se ha tenido en cuenta la intensidad del tráfico portuario de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, con la entrada y la salida de unos 27.000 buques al año, y la existencia de un intenso tráfico regular de pasaje en las conexiones marítimas de Algeciras con Ceuta y Tánger y su incremento estacional asociado a la Operación Paso del Estrecho (OPE).

Según ha explicado el Ministerio, se establecen dos zonas exteriores de detención y fondeo, una norte y otra sur, y se dirige a buques que tengan autorizada la escala en el Puerto de Algeciras en tanto permanezcan a la espera de la asignación o denegación de atraque o fondeo en la zona de servicio del puerto.

Además, ha señalado que en principio solo funcionarán entre el 16 de septiembre al 15 de junio y solo podrán detenerse y fondear los buques que autorice de forma previa la Capitanía Marítima de Algeciras.

Igualmente, ha indicado que durante el período de fondeo o detención, quedará prohibida cualquier operación de avituallamiento, suministro de combustible, cambio de tripulantes, arriado de botes, trabajos en caliente a bordo o cualquier otra operación que pueda comprometer la seguridad marítima o la protección del medio ambiente marino, excepto en los casos debidamente justificados.

Por último ha señalado que se exigirá a los buques el mismo tipo de combustible que se utiliza durante el atraque en puerto y en zona SECA, en cumplimiento de la normativa.