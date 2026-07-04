Más de 250 personas participan en Cádiz en los talleres 'Los Martes el Empleo' del IFEF en los Depósitos de Tabaco

Taller desarrollado en el marco de 'Los Martes del Empleo'. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 253 personas han participado durante los meses de mayo y junio en los talleres 'Los Martes de Empleo' puestos en marcha por el Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF), en los Depósitos de Tabaco de Cádiz.

Los participantes han podido asistir a diferentes sesiones semanales que se han puesto en marcha desde el IFEF con el objetivo de "facilitar el acceso al empleo a través de contenidos útiles y aplicables en el entorno laboral actual".

En estos talleres se han abordado los recursos que existen para el empleo, centrados en el SAE o la Agencia de Colocación, la importancia de las redes sociales para el empleo, la mejora de la empleabilidad a través de la inteligencia artificial (IA) o técnicas para la búsqueda de empleo.

Estos talleres pararán durante los meses de julio y agosto para reactivarse el próximo mes de septiembre, en horario de 11,00 a 12,30 horas en los Depósitos de Tabaco de Cádiz, situados en Avenida Marconi, 34 --entrada por la rotonda de Avenida Marconi con Avenida Lacave--.

Por su parte, la teniente de alcalde de Empleo del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha destacado "el éxito de participación que ha tenido este programa, que encaja perfectamente con los objetivos que nos hemos marcado para poner en uso un espacio como los Depósitos de Tabacos, que deben servir para generar oportunidades a los ciudadanos, y con estos talleres hemos querido precisamente reforzar sus competencias para mejorar su empleabilidad y acercarlos así al mercado laboral".