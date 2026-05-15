Más de 935 efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional participan en el dispositivo del Rocío en la provincia de Cádiz

Archivo - Un agente de la Guardia Civil frente a una barcaza para cruzar el río Guadalquivir camino del Coto de Doñana a 24 de mayo del 2023 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz , Andalucía, España). ARCHIVO - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 15 May. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, se ha reunido este viernes con las hermandades del Rocío de la provincia de Cádiz y con la delegada de la Junta de Andalucía, Mercedes Colombo, para ultimar los detalles del Plan Rocío Seguro 2026 y del Plan de Emergencias de la Junta de Andalucía, en el que participarán más de 935 efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional.

Durante los días de la peregrinación estos agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado integrarán un dispositivo destinado a vigilar y acompañar a los romeros durante todo el recorrido, desde la salida de las 12 hermandades de Cádiz de sus respectivas localidades hasta su regreso, una vez finalizada la romería, ha indicado la Subdelegación del Gobierno en una nota.

La Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz desplegará unos 450 efectivos en labores de Seguridad Ciudadana y Tráfico, tanto en el embarque de Bajo de Guía en Sanlúcar de Barrameda como en las tareas de acompañamiento de las hermandades durante sus desplazamientos por carretera hacia esta localidad.

Las 13 unidades especializadas participarán con el apoyo de 158 recursos materiales, entre tres embarcaciones, 76 helicóptero, drones y motocicletas y 66 vehículos ligeros y todoterreno, además de ocho caballos y dos canes.

La Guardia Civil va a disponer de dos módulos independientes de Cecor a fin de garantizar la coordinación, control e impulso del operativo y atender sus necesidades. Además, un dron gestionado por el equipo Pegaso en Bajo de Guía reforzará uno de los puntos más vulnerables del camino, como es el cruce del Guadalquivir en su desembocadura.

Asimismo, habrá un acompañamiento permanente de la Guardia Civil a los peregrinos en la barcaza que cruza el río por Bajo de Guía para garantizar el orden público.

El análisis previo de redes sociales y webs permite además detectar delitos, especialmente aquellos relacionados con el maltrato animal, que serán objeto de denuncia por parte del Seprona.

Por su parte, la Policía Nacional movilizará un total de 483 agentes durante los días de ida y vuelta de la peregrinación, así como durante el embarque de los peregrinos en Bajo de Guía. Garantizarán la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público desde la noche del lunes 18 de mayo hasta la finalización del paso del Guadalquivir.

Asimismo, reforzará las labores de prevención y vigilancia en el resto del municipio sanluqueño para evitar posibles delitos contra el patrimonio durante el desarrollo de la romería.

Durante la noche del 18 de mayo las embarcaciones pernoctarán en la playa de Las Piletas, como viene siendo habitual en años anteriores, con el fin de realizar el embarque entre los días 19 y 20 de mayo desde Sanlúcar. Con este motivo, la Comisaría de esta localidad contará con refuerzos de la Unidad de Prevención y Reacción, el servicio aéreo --con helicóptero, drones y sistemas antidrones--, guías caninos y la Unidad de Caballería.

Además, se desplegarán operativos en El Puerto de Santa María y otros servicios preventivos coincidiendo con la salida de los romeros desde municipios como Cádiz, San Fernando, Puerto Real, Rota, Jerez, La Línea y Algeciras.

OTROS MEDIOS DEL ESTADO

El dispositivo estatal también está integrado por efectivos de Capitanía Marítima de Sevilla, de quien depende la navegación por el Guadalquivir, que se ocupan de la inspección de las barcazas para los trasbordos en el río, tanto de su estado como de su documentación, para que cumplan con los requisitos y las normas de seguridad que se tienen que observar a bordo para coordinar el paso del río de carretas, remolques y animales.

Además de restringir el uso de navegación de artefactos flotantes de recreo como piraguas, kayaks o paddle surf, y de motos náuticas en las zonas de embarque, desembarque y navegación, se va a activar una embarcación de Salvamento Marítimo para su presencia durante las operaciones de transbordo entre las orillas implicadas para asegurar el cruce del río.

En este dispositivo también está presente la Armada Española, que desplaza a la zona dos barcazas de desembarco del Grupo Naval de Playas durante el paso del cruce del río Guadalquivir en Bajo de Guía.

Igualmente, el Organismo Autónomo Parques Nacionales, perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica y responsable de buena parte de fincas y terrenos por los que discurre la romería en su recorrido hacia El Rocío, colabora con aporte de infraestructuras y medios materiales y humanos.

Así, facilita la instalación de equipos de comunicaciones de Protección Civil y una carpa para asistencias sanitarias, y del uso de varias viviendas, aseos y duchas en el Palacio de Las Marismillas para el personal del 112, del 061 y de Protección Civil. También mantendrá activos tres vehículos con personal de Parques Nacionales para cualquier eventualidad.

Por su parte, la Demarcación de Costas ha ejecutado trabajos de recuperación en la playa de Bajo de Guía con el objetivo de reparar los daños ocasionados por el último frente de borrascas. Estas actuaciones han permitido reponer la arena perdida y restaurar las zonas afectadas por el temporal.

En este dispositivo también está presente la Dirección General de Tráfico (DGT), que se encarga de la regulación, control, gestión y supervisión del tráfico, con la utilización de los paneles de señalización variable de las carreteras y el apoyo del Subsector de Cádiz de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil para dar seguridad y atender cualquier incidente que el desplazamiento por vías interurbanas pueda ocasionar.

También estarán activados personal y medios de la Unidad de Carreteras del Estado, con responsables de las actuaciones y vigilantes durante las 24 horas y operativos para la intervención inmediata en casos de urgencia en los tramos por los que discurren las diferentes hermandades.

Por último, se ha solicitado una vez más la máxima colaboración de las juntas de gobierno de las hermandades para trasladar a los romeros la importancia de atender y seguir en todo momento las indicaciones del personal técnico y de los agentes de la autoridad, con el fin de favorecer el buen desarrollo y la adecuada organización de la romería.