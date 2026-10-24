Un matasellos de Correos y un sello personalizado celebran el 50 aniversario del Club Filatélico de Jerez (Cádiz)

Presentación de un sello de Correos - CORREOS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La conmemoración del 50 aniversario del Club Filatélico de Jerez (Cádiz) cuenta con un matasellos especial de Correos y un sello personalizado dedicado a esta efeméride, dos productos filatélicos promovidos por la entidad para recordar medio siglo de trayectoria en la difusión y promoción de la filatelia en la ciudad.

Según ha informado Correos en un comunicado, la celebración tiene como eje central la exposición '50 años de historia e historia postal de Jerez', organizada por el Club Filatélico Jerezano en los Claustros de Santo Domingo.

La muestra puede visitarse del 24 de octubre al 21 de noviembre y ofrece un recorrido por la historia postal de Jerez desde principios del siglo XIX hasta nuestros días a través de una selección de colecciones filatélicas, piezas singulares, marcas postales y documentos históricos que reflejan la evolución de la filatelia y de las comunicaciones en la ciudad.

Durante el acto inaugural, el club hizo entrega de medallas conmemorativas del 50 aniversario a diversas personas y entidades en reconocimiento a su colaboración y apoyo a la difusión de la filatelia, entre ellas el director de la oficina principal de Correos de Jerez.

La exposición incorpora además diverso material relacionado con Correos, entre el que se incluyen uniformes históricos, libros especializados, sacas postales y distintos tipos de matasellos que ilustran la evolución de los servicios postales a lo largo del tiempo.

Con motivo de este aniversario, el próximo 10 de noviembre Correos pondrá en circulación un matasellos especial que permitirá a coleccionistas y aficionados obtener la impronta postal de esta conmemoración y conservar un recuerdo filatélico vinculado a los cincuenta años del Club Filatélico Jerezano.

Las personas interesadas podrán realizar el matasellado de sobres, tarjetas y otros documentos postales con este matasellos conmemorativo en la propia exposición.

Posteriormente, el matasellos estará disponible durante diez días en la oficina principal de Correos de Jerez, situada en la calle Cerrón número 2, donde podrá seguir utilizándose sobre envíos y piezas filatélicas.