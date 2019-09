Menacho (PSOE-A) critica el "suspenso" de Imbroda al inicio del curso "sin planificación y con recortes en profesorado"

Actualizado 21/09/2019 13:39:43 CET

El secretario de Educación del PSOE-A, Francisco Menacho, ha criticado que el consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, haya "suspendido el curso antes de empezarlo" debido a la "falta de planificación, la improvisación, los recortes de líneas, la inestabilidad laboral y la ausencia de diálogo y consenso con la comunidad educativa".

En rueda de prensa este sábado en Cádiz, el socialista ha dicho que "es la primera vez que estamos asistiendo a un comienzo curso donde no hay ninguna novedad que redunde en la calidad del sistema educativo", al tiempo que ha advertido de que "llevan nueve meses criticando la herencia recibida" pese a ser "ejemplo nacional" como con la "gratuidad de los libros, becas especiales, más del 50 por ciento de alumnos con ayudas al comedor, transporte en todos niveles y más profesores", según ha informado el PSOE en un comunicado.

"Andalucía es la comunidad que ha rebajado de 20 a 18 las horas propiciando la contratación de más de 4.500 profesores", ha apuntado recordando que "todo lo que ahora venden es lo bueno que ha hecho el PSOE estos años". Al hilo, ha lamentado la "falta de iniciativa política del Gobierno andaluz con su errático rumbo" pues "las cuatro decisiones que han tomado han servido para echarse a todo el mundo encima". "No se conoce un comienzo de curso en que haya habido tanto colectivo en contra: profesores, sindicatos, directores de colegio, monitores de infantil y la concertada incluso protestando", ha añadido.

El dirigente socialista ha afeado la "supresión de las 901 unidades que, teniendo en cuenta las creadas, arrojan un resultado de 411 líneas menos que el año pasado". La segunda de las medidas criticadas por Menacho ha sido la instrucción del 27 de junio que modifica el currículum "aumentando la asignatura de religión y quitando autonomía a los centros".

Asimismo, ha denunciado Menacho que más de 2.500 interinos hayan tenido que salir a la calle y ha criticado que se hayan perdido profesores de Música en los conservatorios superiores que llevaban "más de 20 años dando clase". También ha recordado a las 73 familias afectadas por los despidos de trabajadoras de cinco escuelas de infantil, dos de ellas de la provincia, en Chipiona y La Línea, y el "incumplimiento del compromiso" de aumentar la bonificación del precio concertado para esas plazas.

En último lugar, se ha referido a la "inestabilidad" para el profesorado ya que después de reclamar que se repusieran al cien por cien las bajas "resultan que se convocan 700 plazas menos para Secundaria".

El portavoz socialista de Educación de la Ejecutiva regional ha insistido en que "el problema que viene será mayor" pues la Mesa sectorial que se va a celebrar en octubre abordará la orden de escolarización del próximo curso. "Se van a encontrar de frente al PSOE desde todos los ámbitos porque introduce el criterio pactado con Vox y PP de la libertad de centro primando la demanda social. En la escolarización primero se ha de planificar y dentro de esa planificación los padres podrán elegir, pero no puede suceder al revés porque sabemos que todo ello se hará a costa de la educación pública", ha señalado.

"Crean conflictos donde no los hay", ha dicho apuntando que "es paradigma de lo que es el Gobierno de Juanma Moreno, un Gobierno débil, inestable, con un reguero de dimisiones y fugas". A este respecto, ha resaltado que "no hay ni un Gobierno en la historia de este país al que en nueve meses hayan dimitido 25 altos cargos". En su opinión, ello obedece a que "o bien eran fichajes de gente que no tienen compromiso o es que cuando comprueban, huyen del caos".

CASADO

Al hilo, el socialista ha censurado la idea del líder del PP, Pablo Casado, de "poner de ejemplo para España el Gobierno de la Junta". "Un Gobierno del desgobierno que solo favorece a los que más tienen, que recorta en educación pero que mete la tijera también a la Sanidad porque es la primera vez que los médicos han llevado a la Fiscalía a la consejería de Salud por falta de recursos y es un hecho constatable", ha dicho.

En la misma línea, ha subrayado que "se trata de un Gobierno que ha hecho una gestión escandalosa y ridícula de la listeriosis". En referencia a las últimas noticias sobre Magrudis, ha vuelto a pedir al Moreno que "dé explicaciones". "Tendrá que explicar el Gobierno si sabía que había casos desde febrero, y si no lo sabía, desde cuando sabe que se estaban produciendo más casos de lo habitual, porque queda claro que tendría que haber actuado antes".

"Casado pone de ejemplo a un presidente que se esconde en una crisis alimentaria sin precedentes, y se esconde en dar explicaciones sobre la contratación privilegiada de su hermana como directora frente a otras profesoras con más puntuación. Los andaluces no les van a dar su voto, porque saben ya qué Gobierno es el que tienen aquí, no es el que los andaluces votaron mayoritariamente como sucedió también en las municipales, las europeas y las generales", ha concluido.