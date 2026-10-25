Mercados municipales de Cádiz celebran Tosantos este lunes con "gran participación" en actividades lúdicas

Archivo - Vista de la fachada del Ayuntamiento de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cádiz celebrará este lunes, 26 de octubre, la Festividad de Tosantos con un programa de actividades en torno a los dos mercados municipales de la ciudad, que desde el pasado viernes lucen un "alumbrado extraordinario". Desde las 18,00 horas, el Mercado Central y el Virgen del Rosario centrarán el protagonismo con el concurso de exornos, que este año ha vuelto a registrar una "gran participación", con medio centenar de inscritos.

Según ha concretado el Consistorio gaditano en una nota, los detallistas decorarán sus puestos utilizando sus productos para hacer pequeñas obras con mucho ingenio. Del total de participantes de esta edición, 26 corresponden al Mercado Central y 24 al Mercado Virgen del Rosario. De estos, siete se presentan en la modalidad de carnes; nueve en frutas, 18 en pescados y 16 en varios.

Al igual que en la pasada edición, todos los puestos participantes recibirán 150 euros, además de la cuantía de los premios, tras el impulso del Ayuntamiento de Cádiz y Asodemer --Asociación de Detallistas de los Mercados Municipales-- con el objetivo de "incentivar una mayor participación". Además, este año colabora la Fundación Cádiz C. F. con la entrega de una camiseta del equipo amarillo a los ganadores de los dos mercados, así como dos entradas para asistir al siguiente partido a todos los participantes.

De forma paralela, se desarrollarán actividades lúdicas centradas en la temática circense en el entorno de los dos mercados, en horario de 18,00 horas a 21,00 horas. En el Mercado Central, los asistentes podrán disfrutar de una gala de circo, una animación y un taller, mientras que en el Virgen del Rosario estará el espectáculo 'Había una vez un musical de circo', así como talleres de malabares, equilibrios, aros y tela aérea, y acrobacias, además de un espectáculo de cierre.

Asimismo, habrá puestos temáticos en los dos mercados repartiendo bolsas con frutas a los más pequeños con el objetivo de "fomentar una alimentación saludable". Este año, el Mercado Central estará ambientado con una exposición sobre Tosantos que luce desde el pasado viernes sobre la fachada del recinto, donde se pueden contemplar fotografías y publicaciones que conforman la hemeroteca de Diario de Cádiz. Esta muestra estará expuesta hasta finales del mes de noviembre.