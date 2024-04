Montero asegura que la carga de trabajo en Navantia en Cádiz "está garantizada" para los próximos "diez años"

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este jueves que la carga de trabajo en los astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz "nunca han estado más garantizadas que con este Gobierno" y hay "tranquilidad absoluta" ya que en "la próxima década" se está en una capacidad de trabajo "óptima".

Así lo ha señalado la ministra en declaraciones a los periodistas tras participar en San Fernando (Cádiz) en una reunión de seguimiento de los proyectos estratégicos para la Bahía de Cádiz con la presidenta de SEPI, Belén Gualda, y el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez.

"De aquí a los próximos diez años estamos en una carga de trabajo máxima, óptima, y no hay ninguna duda de que realmente vamos a tener capacidad no solo de mantenimiento de la plantilla sino de contratar a nuevas personas", ha repetido a este respecto la vicepresidenta primera del Gobierno, quien ha animado a los jóvenes de Cádiz y de Andalucía a que elijan titulaciones relacionadas con este sector.

En ese sentido, ha argumentado que esta carga de trabajo les da a los trabajadores actuales y a los que puedan incorporarse en el futuro "la garantía de que realmente este Gobierno ha hecho unas inversiones, las más importantes en la historia de los astilleros", y que "en este momento tenemos la carga de trabajo más garantizada que nunca tuvo Navantia a lo largo de toda su historia".

Preguntada sobre la negociación del convenio colectivo de la plantilla de Navantia, María Jesús Montero ha mostrado su convencimiento de que "a final de este año" se haya llegado a un acuerdo al respecto, aclarando que eso "va a depender de la voluntad de todas las partes". Es por eso que ha hecho un llamamiento "al entendimiento, a la capacidad de aunar intereses y a la necesidad de que el astillero tenga productos competitivos que sean capaces de ser los primeros no solo en el terreno tecnológico, también en los plazos de entrega".

Siguiendo con este asunto ha pedido "discreción" ya que las negociaciones que están en marcha tienen que transcurrir "en un clima de confianza" y "de tranquilidad", procurando y posibilitando que los astilleros "sigan ganando eficiencia" porque eso significa "competitividad y capacidad de ganar mayores y mejores concursos en la esfera internacional", además de "atender aquellas reivindicaciones de una plantilla que se va reconfigurando y se va modernizando no sólo en la edad media sino también en lo que significa la propia distribución de titulaciones".

"Nada tiene que ver los astilleros de hoy con el de hace 15 años, básicamente porque en el mercado tenemos titulaciones que no existían entonces y que han aportado también un valor añadido", ha añadido.

La ministra de Hacienda ha agradecido "la implicación" de los profesionales de la defensa en España en cuanto a los encargos que se están desarrollando por parte de los diferentes ejércitos a estos astilleros gaditanos, asegurando que "invertir en seguridad y en defensa trae consigo el impulso a la convivencia y a la paz en el conjunto del mundo" y que invertir en defensa es "una garantía de una parte de nuestra industria que está muy especializada y que permite también una importante mano de obra para muchas personas que se vinculan no solo directamente a Navantia sino también a la industria auxiliar".

"De cada puesto de trabajo que se crea en Navantia, aproximadamente se generan otros cuatro en la industria auxiliar, y eso habla de la capacidad tractora que tienen los astilleros y, por tanto, de la necesidad de seguir apostando por ellos", ha aseverado.

Así, sobre los proyectos que están todavía pendientes de adjudicación, la ministra se ha mostrado "cauta" para hablar de ellos, atendiendo a que "hasta que no esté todo absolutamente acordado no es conveniente trasladarlo para que no haya ninguna incidencia". No obstante, sí ha adelantado que "van bien".

"Estamos satisfechos con el trabajo que se viene desarrollando y que se está haciendo por parte de los comerciales de Navantia y también por parte del presidente del Gobierno y de los ministros, fundamentalmente de Defensa y de Exteriores, que son embajadores también de nuestra industria naval en el conjunto de los países que son llamados para consultarles sobre estas cuestiones", ha explicado Montero.

Además, ha trasladado que los proyectos anunciados por el Gobierno hace un año están "muy avanzados", según el seguimiento que se les ha realizado en la reunión mantenida este jueves en Navantia. En concreto, se ha referido al taller de unidades planas abiertas, el cual va a estar disponible "el 31 de mayo" en la fase de pruebas.

También ha hablado del Navantia Training Centre (NTC), un centro de formación "moderno e innovador" que lleva consigo "una modernización de la imagen corporativa de la propia Navantia" y que, según Montero, "estará disponible a lo largo de los próximos siete o ocho meses".