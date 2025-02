Montero destaca la "subida inédita" del SMI y pide hacer "pedagogía fiscal" al hablar de bajada de impuestos

CASTELLAR DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) es "inédita" en "todos nuestros años de democracia", aplicándose un aumento "del 65% desde que gobierna Pedro Sánchez", pidiendo además que cuando se hable "desde la izquierda" de algo relativo a una bajada de impuestos, se acompañe de "pedagogía fiscal", en alusión a la petición de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar), de dejar exenta la subida del SMI del IRPF.

En declaraciones a los periodistas durante un acto institucional en Castellar de la Frontera (Cádiz), Montero ha explicado que "habitualmente" no entra en ningún tipo de calificación con otros compañeros de Gobierno con los que tiene "una excelente relación", referida a Díaz, defendiendo que se refería al discurso y no a su compañera de Gobierno cuando decía este martes que "hacer discursos populistas no conduce a nada".

"Ayer no me refería a ella, me refería al discurso", ha apuntado, insistiendo en que es "muy importante" que cuando se hable de bajada de impuestos "lo acompañemos de la pedagogía fiscal que tenemos que hacer respecto a la necesidad de que los ciudadanos contribuyan de forma proporcional y progresiva". En definitiva, ha continuado, "que defendamos que lo que construye el país, lo que consolida nuestra arquitectura estatal democrática es justamente que los ciudadanos contribuyan a una bolsa común que se redistribuye en función de las necesidades".

Así, ha sostenido que "esos son los principios de la democracia" y de "la sociedades civilizadas", aludiendo de nuevo a sus palabras, en las que dijo que "a ese discurso había que acompañarle una parte de pedagogía fiscal, sin más polémica y sin ningún tipo de discrepancia en el entorno del Gobierno".

"Aquí es que parece que cualquier frase se interpreta en el ámbito personal, que no era ni mucho menos mi intención y sigo insistiendo en que la mía es que sepamos que más allá de lo que hagamos respecto al Salario Mínimo Interprofesional, cuando un gobierno de progreso, cuando la gente de izquierda hablamos de la fiscalidad, tenemos siempre que acompañarla con que tiene que ser progresiva", ha aseverado, argumentando que esto "es imprescindible" para "garantizar" cuestiones como la sanidad y la educación pública.

Sobre la subida del SMI ha dicho que es una medida "muy importante" que lo que hace es "mejorar la renta salarial, el nivel de vida de muchas personas en nuestro país que cobran un salario mínimo o cuyos convenios están referidos al Salario Mínimo Interprofesional", aclarando que cuando esto se apruebe "se anunciarán las medidas que correspondan para acompañarlo".

"Cada cosa a su tiempo, ahora lo fundamental es que estamos de acuerdo con los sindicatos en cómo se tiene que producir la subida, en el rango alto de lo que dijeron los expertos, es decir, desde la máxima aspiración por parte del Gobierno de España, en un momento en el que estamos demostrando que es posible subir el salario, dar estabilidad a los trabajadores en sus puestos de trabajo y darle empoderamiento a los sindicatos para la negociación", ha afirmado la ministra, quien ha trasladado que la reforma laboral, la subida del SMI y la reducción de jornadas "que queremos impulsar" está posibilitando "el mayor crecimiento de nuestro país en relación con los países de la zona euro".

Al hilo de eso, ha confirmado que en el año 2024, España ha crecido "casi cinco veces más" de lo que lo hicieron los países de la zona euro, y "mucho más de lo que lo ha hecho Alemania, Francia o Italia", apuntando además que las previsiones para este año "siguen siendo que España será una de las economías desarrolladas que más crezca en el conjunto del mundo".

"Creo que es un dato extraordinariamente importante y que habla del sentido común de las medidas y de la compatibilidad de recuperación de derechos con posibilitar el crecimiento económico", ha declarado la ministra de Hacienda.