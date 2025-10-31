Montero dice que Gibraltar saldrá de la lista de Hacienda de paraísos fiscales cuando se firme el acuerdo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado en relación al acuerdo sobre Gibraltar que "todos son buenas noticias" en las relaciones con el Peñón y ha señalado que "en el momento en que se firme dará lugar a que Gibraltar salga de la lista de paraísos fiscales en donde en este momento está incorporada por parte del Ministerio de Hacienda".

En declaraciones a los periodistas, Montero ha afirmado que el Gobierno de España, conjuntamente con la comarca del Campo de Gibraltar, "está protagonizando un momento histórico", ya que "hacer caer la Verja es la pretensión y aspiración que durante tantas décadas han tenido todos los vecinos del Campo de Gibraltar para permitir la libre circulación".

"Esto está ya", ha asegurado la ministra, por "un acuerdo que se viene trabajando de forma muy intensa fundamentalmente desde la salida del Reino Unido de Europa y en el que esa situación que complejizaba este acuerdo, lejos de haber sido un obstáculo se ha convertido en un elemento facilitador".

Así, ha recordado que ya se ha llegado al acuerdo con el Gobierno de Gibraltar, con el Gobierno del Reino Unido, con Europa, "porque ese acuerdo tiene vigencia en el conjunto de Europa", y que "va a permitir justamente lo que pretendíamos, que era que no existiera esa Verja y que por tanto haya una libre circulación de personas, de trabajadores, tanto en La Línea como en la propia Gibraltar".

Según la ministra de Hacienda, "esto viene de la mano de una cierta homogeneización en el tratamiento fiscal para que no haya perjuicio del comercio en la zona de La Línea ni en los pueblos cercanos, y por tanto que haya igualdad de competencia cara fundamentalmente a los comerciantes".

Además, según ha señalado, "viene también precedido por unas relaciones que cada día han sido más cordiales y que también en materia de la fiscalidad del tabaco, que era uno de los elementos nucleares a la hora del acuerdo, se pudiera abordar, y así se ha hecho".

En este sentido, ha agradecido a las autoridades de Gibraltar "todas las reuniones y las horas que se le ha dedicado a esta tarea" y ha manifestado que espera que "muy en breve se pueda firmar ese acuerdo, y en el momento en que se firme dará lugar a que Gibraltar salga de la lista de paraísos fiscales en donde en este momento está incorporada por parte del Ministerio de Hacienda".

"Así que todos son buenas noticias en nuestras relaciones con el Peñón, nuestras relaciones con el Gobierno del Reino Unido y estoy convencida de que esto va a ayudar a la vida cotidiana de todos los ciudadanos de esta comarca que están deseando que este acuerdo se convierta ya en lo que lo simboliza, en la caída de esa Verja", ha concluido.