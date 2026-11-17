María Jesús Montero en rueda de prensa en la sede del PSOE en Jerez. - EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha afirmado que el PSOE sale en la provincia de Cádiz para el próximo 29N "como siempre a ganar las elecciones" para tener desde Cádiz "una voz propia que permita, como siempre, defender a la mayoría social" frente a "la derecha aliada con los intereses privilegiados de unos pocos".

A preguntas de los periodistas sobre la pérdida de un diputado para estos comicios, pasando de nueve a ocho, Montero ha señalado que por la población Cádiz pierde la distribución un escaño en esta ocasión y el conjunto de Andalucía pasa de 61 a 60, aunque ha asegurado que lo que espera es "que los ciudadanos confíen en el PSOE".

"Quien no va a defender a la gran mayoría de los gaditanos es una representación de la derecha de este país, que está aliada con los intereses privilegiados de unos pocos, de los fondos buitres, de las grandes empresas, de las energéticas, de los bancos y que no defienden el interés de los ciudadanos", ha asegurado la máxima dirigente del PSOE andaluz.

Finalmente, María Jesús Montero ha deseado que el PSOE mejore los resultados que ya obtuvo en las últimas elecciones y que sea "la fuerza mayoritaria". "Como siempre decimos, lo seremos", ha concluido.