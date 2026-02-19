Moreno y el comisario de Agricultura de la UE visitan este jueves zonas agrícolas afectadas por el temporal en Jerez

Imagen de archivo de las zonas mas afectadas por inundaciones en el término municipal de Jerez de la Frontera. A 12 de febrero de 2026, en Jerez de la Frontera (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el comisario europeo de Agricultura, el luxemburgués Christophe Hansen, visitan este jueves en la localidad gaditana de Jerez de la Frontera zonas agrícolas afectadas por el tren de borrascas.

La visita de Moreno y Hansen comenzará a las 11.30 horas y por la tarde mantendrán una reunión con empresarios agrícolas en la sede de la Comunidad de Regantes de Jerez para abordar los daños provocados por el temporal.

El comisario de Agricultura visita Andalucía una semana después de que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, solicitase a la Comisión Europea "movilizar la llamada reserva de crisis agrícola" que es "uno de los instrumentos" de los que se dispone en situaciones como los daños ocasionados en el campo durante los últimos temporales.

Por su parte, Moreno avanzó este miércoles en Adamuz (Córdoba) que el primer paquete de ayudas diseñado por la Junta para las explotaciones agrícolas dañadas por el enjambre de borrascas se podrán solicitar en la primera quincena de abril para "comenzar a concederse a principios de junio". Moreno detalló que la última estimación de la Junta cifra en 33.000 las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por el temporal.