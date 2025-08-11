Moreno pide "máxima preocupación" y seguir las recomendaciones en Tarifa: "El incendio es importante"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado "máxima precaución" ante el segundo incendio que afecta al término municipal de Tarifa (Cádiz), que ha comenzado a las 14,20 horas de este lunes en el paraje Sierra de la Plata, y que ha calificado como "importante".

Moreno ha hecho este pronunciamiento a través de su cuenta personal en la red social X, por lo que ha demandado a "las personas afectadas que sigan todas las recomendaciones", consejo al que añade un "por favor".

Más de 2.000 personas que estaban en la playa y en hoteles y en urbanizaciones como Atlanterra y Montaña de Los Alemanes han tenido que ser evacuados de manera preventiva en la tarde de este lunes 11 de agosto ante este incendio, que es el segundo que afecta al término municipal de Tarifa de una forma casi consecutiva.

El presidente andaluz asegura que "estamos muy pendientes", afirmación que corrobora indicando que "los operativos están trabajando en la zona".

"Seguridad y mucho cuidado", termina Moreno zanjando su petición a la población de la zona.

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha pedido a la población que no haya sido desalojada que se confinen en sus viviendas y cierren las ventanas porque "el humo está siendo muy perjudicial para poder respirar".

"En estos momentos, la preocupación principal está en el flanco derecho hacia la zona forestal de matorral, que tiene más potencial", ha comentado Sanz, que ha explicado que se han concentrado todos los medios para "evitar daños superiores" en Atlanterra y alrededores y que "siguen volcados en esa zona para evitar su extensión".

Este segundo siniestro forestal es casi consecutivo al anterior, por cuanto a las 21,25 horas del sábado el Plan Infoca dio por extinguido un fuego que se había declarado el martes en el paraje La Peña.

Ese primer incendio obligó a desalojar a 1.500 personas y a evacuar 5.000 vehículos. Quemó una superficie de 283 hectáreas, de las que el 86% principalmente son matorral y zonas de pedreras y el resto es zona de pasto y de interfaz urbano-forestal.