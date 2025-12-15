Moreno ve muy "difícil" la continuidad del Gobierno, aunque "todos sabemos que Sánchez es un superviviente"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (2i), el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido (2i), la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García Pelayo (1d) y el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autóno - Joaquin Corchero - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este lunes que ve "muy difícil" la continuidad del Gobierno central, aunque ha expresado que "todos sabemos" que el jefe del Ejecutivo español y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, es un "superviviente".

Así se ha pronunciado Moreno, en declaraciones a los medios de comunicación en Jerez de la Frontera (Cádiz), tras intervenir en un encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía de la mano de la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Moeve titulado 'Autónomos y emprendedores impulsan la Andalucía del futuro'.

A la pregunta de cómo ve la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez, ha manifestado que lo ve "complicado" y "muy difícil" porque el Ejecutivo "no tiene respaldo de una mayoría social ni de una mayoría parlamentaria y además está ahora mismo atrapado en una maraña de supuesta corrupción y de situaciones internas complicadas".

No obstante, ha indicado que "todos sabemos que Sánchez es un superviviente y va a mirar por él, después por él y solo por él".

"Y si para mantenerse en el poder tiene que llevar al PSOE a una agonía lenta y dura, pues llevará su partido a una agonía lenta y dura, como lo estamos viendo en Extremadura, que ha presentado un candidato que a los ojos de todo el mundo no es el mejor y, sin embargo, ha preferido sacrificar al PSOE extremeño en beneficio propio", ha agregado, respecto a los comicios autonómicos que se celebrarán el próximo domingo en esa comunidad.

Para Juanma Moreno, de Pedro Sánchez "podemos esperar cualquier cosa", pero es evidente que su gobierno "claramente está agotado" y si sigue va a ser "una agonía muy lenta y dura para el PSOE".

En su opinión, es la hora de que los dirigentes del PSOE "empiecen a tomar conciencia de que tienen un problema y ese problema se llama Pedro Sánchez".