Alfonso Moscoso en Espera. - PSOE

ESPERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El candidato número tres del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Cádiz, Alfonso Moscoso, en una visita al municipio gaditano de Espera, acompañado por la portavoz municipal socialista, Zara Rodríguez, se ha comprometido a llevar al Congreso la voz de los pequeños municipios de la provincia.

Además, en una nota, ha alertado de los "riesgos" que podría entrañar un "gobierno de derechas en España para el mantenimiento de los servicios públicos, los derechos sociales y la igualdad de oportunidades, especialmente en el mundo rural".

El candidato socialista ha señalado que la defensa de los intereses de los pequeños municipios constituye "una de las prioridades políticas del PSOE", incidiendo en la necesidad de que sus singularidades sean tenidas en cuenta en el diseño y desarrollo de las políticas públicas de ámbito nacional.

Entre los principales retos del mundo rural, Moscoso ha destacado la necesidad de garantizar el acceso a una sanidad y una educación públicas de calidad, fortalecer la atención a la dependencia, mejorar las infraestructuras y las comunicaciones digitales, facilitar el acceso a la vivienda, generar oportunidades de empleo y combatir la despoblación.

Asimismo, ha subrayado la importancia de avanzar hacia una mayor cohesión territorial, garantizando que todos los ciudadanos puedan disfrutar de los mismos derechos y oportunidades, con independencia del municipio en el que residan.

En este sentido, Moscoso ha destacado la importancia de mantener una interlocución directa y permanente con los representantes municipales, como conocedores de primera mano de las necesidades y demandas de sus vecinos.

La visita a Espera, según el PSOE, ha servido para reiterar su compromiso con los pequeños municipios gaditanos y con su representación en el Congreso de los Diputados, situando la defensa de sus intereses y la igualdad de oportunidades entre territorios como ejes de la actividad parlamentaria socialista.