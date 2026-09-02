Muere un hombre en un accidente de moto en Conil de la Frontera (Cádiz)

Carretera de la Torre del Puerco - 112 ANDALUCÍA

CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

Un motorista de 47 años ha fallecido este miércoles tras sufrir un accidente de tráfico en la localidad gaditana de Conil de la Frontera.

Según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, el servicio ha recibido a las 16,50 horas la llamada de un testigo que alertaba de la salida de vía de una moto en la carretera de la Torre del Puerco, a su paso por la zona de Roche, cuyo conductor se encontraba herido en la cuneta.

Ante ello, la sala coordinadora ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Los operativos desplazados al lugar han confirmado el fallecimiento del motorista, un varón de 47 años, en el lugar del accidente.