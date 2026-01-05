Multitudinario arrastre de latas en Algeciras (Cádiz) para atraer a los Reyes Magos este 5 de enero y dejen sus regalos

Multitud de personas participan en el tradicional arrastre de latas de Algeciras este 5 de enero de 2026. - AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Algeciras (Cádiz) ha vuelto ha protagonizar este 5 de enero un multitudinario arrastre de latas, una tradición con el que los niños y niñas de la localidad hacen ruidos con estos elementos para llamar la atención de los Reyes Magos y que estos no pasen de largo y les dejen sus regalos esta noche.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, junto a la teniente de alcalde responsable de Feria y Fiestas, Juana Cid, y varios concejales del Equipo de Gobierno, ha acompañado en la jornada de este lunes a los miles de menores que han participado en esta tradicional cita, que cada 5 de enero recorre buena parte de la ciudad, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Así, los más pequeños han comenzado su recorrido desde la Plaza de Andalucía. Allí han obtenido un dorsal numerado con el que han podido participar en el sorteo de regalos organizado por el Ayuntamiento en el Llano Amarillo.

Ya en este enclave, y siguiendo con la tradición, Sus Majestades han hecho su llegada por mar, momento en el que el alcalde, acompañado por Juana Cid y el presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo Landaluce, han hecho entrega de la llave maestra que les permite acceder a todos los hogares de los niños de Algeciras para repartir los regalos durante la noche.

El alcalde ha expresado su satisfacción por el éxito de esta celebración, que año tras año reúne a numerosas familias, contando en esta ocasión con la presencia de "más de 35.000 personas", y que contribuye a la conservación de las tradiciones locales.

Del mismo modo, ha agradecido la labor de todos los servicios municipales y cuerpos implicados en el desarrollo de la jornada, como Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil, Limpieza y la delegación de Feria y Fiestas, cuyo trabajo ha sido "fundamental" para que el evento se desarrollara con total normalidad.

Landaluce ha subrayado además que se trata del día y "especialmente" de la noche "más mágica del año, una jornada muy esperada por los más pequeños".

El arrastre de latas es una tradición centenaria en el que los menores de municipios como Algeciras, San Roque o Los Barrios hacen ruido con una ristra de latas para atraer la atención de Melchor, Gaspar y Baltasar y que no pasen de largo durante la noche del 5 de enero.

Según la leyenda popular, esta tradición se inició en una época de penurias económicas, cuando los Reyes Magos no dejaron juguetes en la ciudad y los padres dijeron a sus hijos que los de Oriente se habían quedado dormidos. Desde entonces, los niños arrastran miles de latas con la idea de hacer mucho ruido y evitar que los Reyes vuelvan a olvidarse de su ciudad.