El Museo de las Cortes de Cádiz acoge la exposición 'Nuestra Señora de las Mercedes. Una historia en común'

La muestra recupera la historia de la fragata hundida el 5 de octubre de 1804 frente a las costas portuguesas que permite conocer la estrecha relación de este navío con Cádiz y con la historia compartida entre España y América. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de las Cortes de Cádiz acoge desde este sábado la exposición 'Nuestra Señora de las Mercedes: Una historia en común', una muestra que recupera la historia de la fragata hundida el 5 de octubre de 1804 frente a las costas portuguesas y que permite conocer la estrecha relación de este navío con Cádiz y con la historia compartida entre España y América.

La exposición, cedida por el Ministerio de Cultura y el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, donde se conserva de manera permanente, podrá visitarse en la ciudad hasta el 30 de marzo de 2027 y se integra en el programa municipal 'El Emporio del Orbe'.

El director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, Rafael Sabio, ha destacado durante la inauguración que el ataque de la Armada inglesa a la fragata constituyó una "afrenta en tiempos de paz" y que este episodio fue el preludio del enfrentamiento entre España e Inglaterra que tendría lugar un año después en aguas gaditanas, en la Batalla de Trafalgar.

Sabio ha subrayado además la importancia de Cádiz en la trayectoria del navío, ya que la fragata, botada en La Habana en 1788, tuvo como primer destino precisamente el puerto gaditano y permaneció vinculada a la ciudad durante diferentes misiones al servicio de la Corona.

La última misión de la 'Nuestra Señora de las Mercedes' fue transportar hasta España los caudales acumulados durante años en los territorios americanos. El cargamento estaba compuesto principalmente por plata procedente de Lima y Potosí, además de otros productos y mercancías, y su pérdida supuso un duro golpe para la Corona española.

La exposición aborda también las distintas interpretaciones sobre aquel ataque, ya que mientras España consideraba que se trataba de una agresión cometida en tiempos de paz, desde el lado inglés se argumentaba que los caudales transportados podían servir para financiar a la Francia de Napoleón, entonces enemiga de Inglaterra. Según explicó Sabio, la intención inicial de los ingleses no habría sido hundir el barco, sino hacerse con el botín que transportaba.

La primera parte de la exposición permite conocer precisamente la historia de la fragata y su contexto histórico, mostrando cómo estos grandes buques eran espacios de intercambio de mercancías, personas e ideas y contribuían a conectar los distintos territorios de la Monarquía Hispánica.

En este sentido, la 'Nuestra Señora de las Mercedes' representa especialmente bien el concepto de una historia en común que da título a la muestra y enlaza directamente con el papel desempeñado por Cádiz como gran puerto atlántico y punto de conexión entre Europa y América durante siglos.

700 MONEDAS DE PLATA

Uno de los principales atractivos de la muestra se encuentra en la planta baja del Museo de las Cortes, donde se exhiben 700 monedas de plata, reales de a ocho acuñados en Lima y Potosí, pertenecientes al conjunto de unas 600.000 monedas recuperadas del pecio. La plata constituía el principal cargamento de la fragata, mientras que el oro tenía una presencia mucho más residual.

Junto a las monedas pueden contemplarse también otros elementos vinculados al cargamento, como granos de cacao, lana y medicamentos, que ayudan a comprender la diversidad de productos que circulaban entre los territorios americanos y España.

La primera planta está dedicada, entre otros contenidos, a explicar el expolio del pecio llevado a cabo en 2007 por la empresa Odyssey Marine Exploration, que localizó los restos de la fragata y extrajo del fondo marino las monedas y otros bienes culturales sin hacer público inicialmente el lugar exacto del hallazgo.

El Gobierno de España inició entonces un largo proceso judicial para reclamar la titularidad de los bienes recuperados. Tras más de cinco años de litigios, los tribunales estadounidenses dieron la razón a España y ordenaron la devolución de las piezas, que regresaron finalmente a nuestro país en 2012 y quedaron depositadas en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena.

La exposición muestra también parte de este proceso de recuperación, investigación y catalogación del patrimonio, incluyendo los cubos utilizados por Odyssey Marine Exploration para introducir las monedas extraídas del pecio.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, y la teniente de alcalde delegada de Cultura, Maite González, han agradecido al Ministerio de Cultura y al Museo Nacional de Arqueología Subacuática la cesión de esta exposición, y han destacado la oportunidad que supone para la ciudad acercar a la ciudadanía un patrimonio de enorme valor histórico y cultural, a la vez que han mostrado su deseo de que el préstamo pueda prolongarse más allá de la fecha inicialmente prevista.

El alcalde de Cádiz ha señalado que la incorporación de esta exposición al programa 'El Emporio del Orbe' permite que los gaditanos puedan ampliar su mirada y conocer no solo la historia de la ciudad, sino también su dimensión internacional y su papel en España y en el mundo.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 30 de marzo de 2027 y se convierte así en una nueva oportunidad para acercarse a una historia que conecta Cádiz con América, la navegación, el comercio y los grandes acontecimientos internacionales de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, poniendo en valor el papel de la ciudad como protagonista de una historia compartida a ambos lados del Atlántico.