Navantia Cádiz pone a punto el crucero Harmony of the Seas, uno de los mayores buques del mundo

El crucero Harmony of the Seas en el astillero de Navantia Cádiz. - NAVANTIA

CÁDIZ 15 May. (EUROPA PRESS) -

Navantia Cádiz ha señalado que desde el pasado 3 de abril, hasta el próximo 17 de mayo, acoge una de las escalas técnicas más importantes del año con la entrada en dique seco del crucero Harmony of the Seas, uno de los mayores buques del mundo, de la compañía Royal Caribbean. Durante este periodo, el astillero está llevando a cabo una amplia gama de trabajos de mantenimiento, modernización y puesta a punto, "reforzando el papel de Cádiz como referente internacional en reparación naval".

Según ha indicado Navantia en una nota, el proyecto moviliza un importante equipo humano y logístico, con la participación de Navantia, la naviera, proveedores especializados y empresas colaboradoras. Los trabajos incluyen operaciones en el casco, sistemas de propulsión, estabilizadores, áreas técnicas y espacios exteriores, así como mejoras y ampliaciones en cubiertas, extensiones estructurales para piscinas y jacuzzis, instalaciones recreativas y la ampliación y mantenimiento de equipos de seguridad como los botes salvavidas.

Asimismo, ha señalado que para llevar a cabo estas labores el astillero ha desplegado una compleja organización logística que incluye grúas de gran capacidad, plataformas de trabajo, carpas industriales y zonas de apoyo. Todo ello permite realizar las tareas de forma segura y coordinada, cumpliendo con el calendario previsto, ha subrayado.

Navantia ha apuntado que la llegada del Harmony of the Seas también tiene un "significativo impacto económico" en la Bahía de Cádiz, generando actividad industrial, empleo auxiliar y un aumento de la demanda de servicios asociados como transporte, suministros y proveedores de servicios.

Así, se estiman alrededor de 350 empleos durante el periodo de reparación, con picos que han llegado a los 700 entre personal de industria colaboradora y Navantia.

Finalmente, Navantia ha incidido en que con estas actuaciones consolida su experiencia en grandes cruceros y refuerza su posición como socio estratégico para los principales operadores del sector a nivel mundial.