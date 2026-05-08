Navantia pone la quilla de la séptima corbeta para Arabia Saudí en el astillero de San Fernando (Cádiz)

Acto de puesta de quilla de la séptima corbeta para Arabia Saudí en el astillero de Navantia en San Fernando (Cádiz) - NAVANTIA

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El astillero de Navantia San Fernando (Cádiz) ha celebrado este viernes, 8 de mayo, el acto de puesta de quilla de la séptima corbeta para la Marina Real de Arabia Saudí (RSNF). Este buque será la construcción número 576 del astillero gaditano y llevará por nombre HMS 'NEOM'.

El evento se ha celebrado como acto de trabajo y ha estado representado por el equipo de Programa de Navantia y de la RSNF, encabezado por el director del proyecto, Fareed M. Alharbi, y su equipo de control del proyecto, ha indicado Navantia en una nota.

Con este hito, ya se sitúa en la grada la primera pieza de esta segunda corbeta de la segunda serie, que, junto con la primera, de nombre HMS 'Al-Madinah', ya espera en el astillero para su botadura en fechas próximas.

El director de Negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima, Alberto Cervantes, ha trasladado a la plantilla e industrias colaboradoras su agradecimiento y felicitación por hacer posible "un nuevo hito".

Según ha informado Navantia, está previsto que el último de estos tres buques se entregue en 2029. La compañía naval será la responsable de la entrega de la primera unidad, mientras que la segunda y la tercera se finalizarán en Arabia Saudí, con la instalación, integración y pruebas del sistema de combate, tal como sucedió en el anterior contrato.

El encargo incluye el suministro de un paquete de apoyo logístico integrado y la formación de las tripulaciones, junto con un periodo de evaluación operativa de los buques por parte de la Armada en la base naval de Rota (Cádiz), donde Navantia ofrecerá servicios de apoyo. Además, la empresa formará a un centenar de ingenieros saudíes.

Este contrato supone unos cuatro millones de horas de trabajo para la bahía de Cádiz, generando un impacto de hasta 2.000 empleos entre directo, indirecto e inducido.

MODELO AVANTE 2200/ALFA 3000

Esta segunda serie de tres corbetas para Arabia Saudí será idéntica a la primera serie, con un diseño basado en el modelo Avante 2200 de Navantia, un buque polivalente especialmente diseñado para las misiones de vigilancia y control del tráfico marítimo, misiones de búsqueda y rescate y asistencia a otros buques, entre otras.

Además, los buques tendrán una importante capacidad para la defensa de activos estratégicos, de inteligencia y capacidad antisubmarina, antiaérea, antisuperficie y de guerra electrónica.

El diseño de las corbetas es de última generación, maximizando a la vez la participación de Navantia, incorporando productos propios como el sistema de combate Hazem, a través de la joint venture SAMINavantia, el sistema de comunicaciones integradas Hermesys, la dirección de tiro Dorna, el Sistema Integrado de Control de Plataforma, el puente integrado Minerva, los motores propulsores, bajo licencia de MTU, los grupos diésel generadores, y las cajas reductoras, bajo licencia de Schelde.

Por último, la unidad de negocio de Reparaciones participará también en el programa con los trabajos a realizar durante las varadas de las corbetas en San Fernando.