Navantia en Puerto Real (Cádiz) avanza en la construcción del BAM-IS con la bajada al dique su macroestructura

Colocación de la macroestructura del BAM-IS en el dique del astillero de Navantia Puerto Real. - NAVANTIA

PUERTO REAL (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

Navantia Puerto Real (Cádiz) ha señalado que ha procedido la semana pasada a la bajada al dique de la macroestructura 300 del Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS) y que avanza en su la continuidad de la estrategia constructiva de este buque, contratado desde la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), que se construye para la Armada.

Según ha explicado en una nota, esta macroestructura, formada por tres bloques y con un peso de 597 toneladas, alberga los propulsores cicloidales Voith, cuya instalación en dique está prevista próximamente, así como el pedestal de la grúa de gran capacidad, la cámara hiperbárica orgánica y la cubierta de trabajo. En esta última se instalarán los equipos de Intervención Subacuática.

Navantia ha indicado que con esta macroestructura ya ensamblada en dique, quedarían solo tres bloques más para finalizar el barco y proceder a su flotadura. En este sentido, el director de Negocio de Corbetas y Buques de Acción Marítima, Alberto Cervantes, ha destacado la "buena marcha" del programa que, "gracias a la plantilla propia y a la industria colaboradora, está avanzando según la planificación".

El nuevo buque de intervención subacuática (BAM-IS), que será el relevo natural del Buque de Salvamento y Rescate 'Neptuno', va a ser la plataforma especializada y equipada para el salvamento y apoyo al rescate de submarinos, y la principal unidad de la Armada para el apoyo a las operaciones de buceo.

La adquisición del BAM-IS surgió como una necesidad asociada a los submarinos S-80 con el fin de prestar apoyo y garantizar la seguridad de las dotaciones desde el inicio de su vida operativa, ha recordado Navantia, que ha indicado que el nuevo BAM-IS será capaz de transportar un mini-submarino de rescate y realizar exploraciones e intervenciones subacuáticas con vehículos tripulados remotamente hasta 3.000 metros de profundidad.

Así, ha señalado que el BAM-IS estará preparado para la intervención subacuática con mezcla de gases a grandes profundidades; reparaciones submarinas y rescate de objetos sumergidos; búsqueda, localización, detección e identificación de objetos sumergidos; tratamiento hiperbárico de accidentes de buceo; protección del patrimonio arqueológico sumergido; adiestramiento de las diferentes unidades de buceo, y apoyo a la enseñanza y certificación de la Escuela Militar de Buceo; movilidad y contra-movilidad; o apoyo a las operaciones navales convencionales.

Finalmente, Navantia ha señalado que va a ser el primer buque de la Armada con certificación MOSHIP para actuar como buque nodriza de los sistemas de Salvamento y Rescate de submarinos de la OTAN y de Estados Unidos (Submarine Rescue Diving and Recompression System).