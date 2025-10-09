Ocho investigados por vender cannabis de forma ilícita en establecimientos CBD shop de cinco municipios de Cádiz

Cannabis expuesto a la venta en un CBD shop de la provincia de Cádiz. - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

CÁDIZ 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido e investiga a ocho personas como presuntas responsables de ocho establecimientos, denominados CBD shop, que se ubican en cinco municipios de la provincia, como supuestos autores de un delito contra la salud pública, al vender productos y derivados como cogollos de la planta del cannabis y productos alimenticios que contenían THC y que se comercializaban de forma ilícita.

Se trata de una operación llevada a cabo en establecimientos situados en Conil de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Barbate, Alcalá de los Gazules y Prado del Rey, mediante inspecciones fiscales por la venta de productos CBD que provienen de las sumidades floridas, cogollos de la planta del cannabis y sus derivados, ha indicado la Guardia Civil en una nota.

En los establecimientos, abiertos al público, se aprehendieron 16,2 kilos de sumidades floridas, 2,6 kilos de resina de hachís derivados de las sumidades floridas y productos alimenticios de consumo valorado todo en más de 47.000 euros, así como numerosos vapers y recambios, los cuales contendrían THC.

En Conil de la Frontera se inspeccionó además un establecimiento que resultó ser una de las empresas que suministra más cantidad de sustancias estupefacientes en todo el territorio español y vía online. Durante la inspección de este establecimiento se dio con un local utilizado para almacenar y distribuir enormes cantidades de estupefacientes, hallándose 52,5 kilos de estupefacientes.

Así, se ha señalado que con esta actuación se ha desmantelado una de las empresas más grandes a nivel nacional dedicada a este ilícito penal.

Todos los productos y derivados de los cogollos de la planta del cannabis y hachís, independientemente de su porcentaje de THC, están incluidos en la lista I de la Convención Única de Naciones Unidas sobre estupefacientes.

Esta operación es una continuación a las anteriormente realizadas en este último año como la operación 'Ice Shop', que se inició en el pasado mes de mayo, y la operación 'Sumiflor', que tuvo lugar el pasado mes de marzo en la capital gaditana y en las que se detuvieron a cinco personas responsables de establecimientos que comercializaban marihuana y productos derivados de la misma.

Siguiendo las investigaciones contra este tipo de ilícito penal, que llevan a cabo los guardias civiles de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras de Cádiz, se pudo saber de la existencia de otros ocho establecimientos, ubicados en las localidades Conil de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Barbate, Alcalá de los Gazules y Prado del Rey, que estarían comercializando cogollos de marihuana y otros derivados de los mismos.

La documentación facilitada por los responsables de los establecimientos acreditó la falta de trazabilidad y procedencia del material expuesto a la venta, exigible a cualquier producto que se vaya a comercializar por cualquier vía.

Tras finalizar las diferentes inspecciones fiscales, donde participaron unidades como las Áreas de Investigación de los puestos de Barbate, Conil, Chiclana y la PAFIF de El Puerto de Santa María, las sustancias intervenidas, los productos alimenticios y los vapers, han sido puestos a disposición de la Delegación Provincial de Sanidad Exterior de Cádiz para el análisis de las mismas.

Del mismo modo se han investigado a ocho personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública.