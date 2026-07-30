Okuda San Miguel realiza el cartel del South International Series Festival que se celebra en Cádiz a final de octubre

Presentación del cartel del South International Series Festival de 2026 en Cádiz. - SOUTH INTERNATIONAL SERIES FESTIVAL

CÁDIZ 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

South International Series Festival, cuya IV edición tendrá lugar entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre en Cádiz, ya tiene imagen 2026 creado por Okuda San Miguel y presentado en la Casa de Iberoamérica, una de las nuevas sedes para la cita gaditana.

En la presentación del cartel ha estado presente el propio artista internacional, junto a Carles Montiel, director de la cita seriéfila, acompañados por Almudena Martínez, presidenta de la Diputación de Cádiz, Bruno García, alcalde de Cádiz, y Mercedes Colombo, delegada de la Junta en la provincia de Cádiz, que han desplegado la obra ante la fachada del edificio, que este año será una de las sedes del Festival de Cádiz.

Según ha indicado la organización en una nota, en su turno de intervención, el director de la cita, Carles Montiel, ha anunciado algunas de las líneas maestras para la edición del 2026, indicando inicialmente que "presentar el cartel de South es mucho más que enseñar la imagen de una nueva edición, es empezar a compartir el espíritu de lo que quiere construir este año en esta ciudad, que es sinónimo de South".

Montiel ha explicado que South "nació con la voluntad de ser un festival internacional, abierto a la industria, al talento y al público, pero también profundamente vinculado a Cádiz y Andalucía". "Vamos a seguir consolidando ese camino, apostando por atraer grandes nombres, descubrir nuevas voces, generar oportunidades para el sector audiovisual y celebrar las series y docuseries como uno de los grandes lenguajes culturales de nuestro tiempo", ha asegurado.

RONAN BENNETT, PREMIO DE HONOR INTERNACIONAL

Una de las novedades más destacadas que ha anunciado Montiel durante su intervención, ha sido el primer Premio de Honor Internacional de esta IV edición, que recaerá en el guionista y novelista irlandés Ronan Bennett, quien tiene la particularidad de residir en la capital gaditana desde hace varios años.

"Para South es un orgullo reconocer su trayectoria y hacerlo en Cádiz, una ciudad con la que Ronan mantiene una relación muy especial, porque Ronan ya es un gaditano más y su presencia representa muy bien lo que queremos que sea el festival: un lugar de encuentro entre la excelencia creativa internacional y una ciudad abierta, luminosa, viva y profundamente narrativa", ha afirmado Montiel.

Ronan Bennett es uno de los creadores y guionistas más destacados del panorama audiovisual europeo. Autor, productor ejecutivo y creador de Top Boy, la aclamada serie sobre el crimen organizado en Londres galardonada con un BAFTA y convertida en uno de los grandes éxitos internacionales de Netflix, Bennett ha consolidado una trayectoria marcada por la calidad y la relevancia de sus proyectos.

Su trabajo más reciente es la adaptación contemporánea de 'El día del chacal', dirigida por Brian Kirk y protagonizada por Eddie Redmayne, estrenada en 2024 con una excelente acogida de crítica y público y convertida en la producción más exitosa de la historia de Sky Original. A lo largo de su carrera ha firmado títulos como 'Gunpowder', protagonizada por Kit Harington; 'Public Enemies', dirigida por Michael Mann y protagonizada por Johnny Depp, Christian Bale y Marion Cotillard; 'Face', 'Lucky Break' y 'The Hamburg Cell', entre otros.

Paralelamente, ha desarrollado una reconocida carrera literaria con novelas como 'The Catastrophist', 'Havoc', 'Zugzwang' o 'Fire and Rain', además de colaborar habitualmente en medios de referencia internacionales como The Guardian, The Observer, The Independent on Sunday, The London Review of Books y Los Angeles Times.

CÁDIZ NEXUS

Amén de este hito, y con la premisa de seguir aumentando la presencia de las series y reforzar el festival como punto de encuentro de industria para generar relaciones profesionales abriendo puertas a nuevas coproducciones, Montiel ha anunciado el nacimiento de Cádiz Nexus, el paraguas bajo el que se desarrollaran Las actividades de industria, que aspira a convertir Cádiz en un punto de conexión entre talento, productoras, plataformas, televisiones, instituciones y mercados internacionales.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, ha subrayado en su intervención "el respaldo institucional, el del público y el de la industria audiovisual al festival South" en cada una de sus ediciones, para reivindicar "la fortaleza de Cádiz como una provincia atractiva, con gran proyección para las series y que sabe liderar grandes proyectos culturales".

"South no solo proyecta la cultura de las series, también exporta al mundo una imagen de Cádiz moderna, creativa y capaz de convertir el talento audiovisual en motor de oportunidades para toda la provincia", ha añadido la presidenta de la Diputación, que ha revindicado que "Cádiz ya no es solo escenario de grandes historias, es también protagonista de la conversación internacional sobre series y punto de encuentro de la industria audiovisual del futuro".

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha expresado que "para Cádiz es un orgullo seguir siendo la casa de South International Series Festival, un proyecto que ha encontrado en la ciudad su sede natural y el mejor escenario para crecer y consolidarse". "La continuidad del festival en Cádiz refuerza una relación construida sobre valores compartidos, como la apuesta por la creatividad, la innovación y la proyección internacional de nuestra cultura. South ya forma parte de la identidad cultural de la ciudad y contribuye a situar el nombre de Cádiz en el mapa de los grandes acontecimientos audiovisuales de Europa", ha afirmado.

Por último, la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha subrayado que South International Series Festival "impulsa la marca de Andalucía como anfitriona de grandes eventos y le permite consolidarse como un destino turístico-cultural de referencia en el sur de Europa".

Colombo ha valorado que, además de su compromiso con el fomento de la cultura andaluza, el certamen "contribuye a la proyección internacional de las empresas del sector turístico, audiovisual, cultural y de servicios complementarios de la comunidad", a través de espacios de networking, encuentros profesionales, actividades de mercado y acciones de promoción ante operadores nacionales e internacionales.

EL CARTEL

en cuanto al cartel, el propio Okuda ha indicado que "se construye como un universo simbólico donde los ojos representan al espectador". "Múltiples miradas que convergen en un mismo relato, el del cine y las series como experiencia colectiva y en el centro, la explosión geométrica actúa como un sol contemporáneo, un foco de energía narrativa que irradia historias, conectando con mi imaginario visual y mi propio lenguaje icónico". Por su parte, "el agua de Cádiz aparece como base fluida, reflejo y origen: un espacio donde las historias se proyectan, se mezclan y se expanden", ha señalado.

Okuda San Miguel es uno de los artistas contemporáneos españoles con mayor proyección internacional. Escultor, pintor y diseñador especializado en arte urbano, ha desarrollado un lenguaje visual propio basado en formas geométricas, colores vibrantes y símbolos universales, llevando su obra a ciudades de Europa, Asia y América. Su reconocimiento internacional se consolidó en 2015 con la transformación de una iglesia asturiana en el icónico Kaos Temple, un proyecto que marcó un punto de inflexión en su carrera.

La elección de Okuda para crear la imagen de South responde a una visión compartida de creatividad, diversidad y proyección internacional. Su obra conecta con la identidad del festival y representa una edición ambiciosa, abierta al mundo y profundamente vinculada a Cádiz, ha explicado la organización.