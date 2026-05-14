Once empresas participan en Cádiz en la primera edición de Blue Exterior EXPO para promover iniciativas innovadoras

El delegado de la Zona Franca de Cádiz, Fran González, en la primera edición de Blue Exterior EXPO, en Incubazul. - ZONA FRANCA DE CÁDIZ

CÁDIZ 14 May. (EUROPA PRESS) -

El nuevo edificio de Zona Base-Incubazul ha acogido la celebración de la primera edición de Blue Exterior EXPO, una iniciativa impulsada en el marco de Blue Core orientada a recrear el funcionamiento de una feria internacional profesional y favorecer la conexión entre empresas, proyectos innovadores y entidades del ecosistema emprendedor, y en la que han participado a más de 60 personas y 11 empresas.

Durante el encuentro, las empresas participantes han contado con un espacio para presentar sus proyectos ante el público asistente mediante pitches empresariales, compartiendo su propuesta, además de dar visibilidad a sus iniciativas y establecer conexiones con potenciales colaboradores, entidades y profesionales asistentes a la jornada, ha indicado Zona Franca en una nota.

La jornada ha reunido así a empresas, instituciones y profesionales vinculados a la innovación, la sostenibilidad, la internacionalización y la economía azul, que han podido conocer de primera mano el nuevo ecosistema impulsado desde Incubazul-Blue Core y los proyectos participantes en las distintas aceleradoras actualmente en marcha.

El delegado de la Zona Franca, Fran González, ha clausurado el encuentro felicitando a los participantes por el ambiente creado y destacando "el valor de este tipo de iniciativas para el ecosistema emprendedor vinculado a la economía azul", porque sitúa a las startups "en situaciones reales, muy valiosas en el camino a la consolidación como empresas".

González ha felicitado a los participantes por "la excelente exposición" y les ha animado a participar en el Blue Zone Forum-Innovazul, que celebrará su cuarta edición en octubre y que será, según ha dicho, "el mejor escaparate para dar visibilidad al ecosistema de economía azul y sus startups".

Las empresas presentes han interactuado con visitantes profesionales, que han recorrido los distintos espacios habilitados en el edificio, simulando el contexto de una feria profesional internacional. Esta acción ha permitido poner en práctica dinámicas reales de presentación, conexión y generación de negocio.

Las empresas participantes en esta primera edición han sido Atridel, Eonsea, Flavoom, Pigmenta Algae, Salaria, Productos La Salá, Salinnova, A Toda Vela, The Talent Sea, Escaramujo Wines y Consultora Trafalgar.

Las iniciativas han descatado, según Zona Franca, por su carácter innovador en ámbitos como la biotecnología marina, la sostenibilidad ambiental, la ingeniería, la alimentación vinculada al entorno marino y la internacionalización empresarial.

Además de servir como espacio de visibilidad para los proyectos participantes, Blue Exterior EXPO ha permitido mostrar las instalaciones y capacidades del edificio Zona Base Incubazul como punto de encuentro para el emprendimiento, la innovación y la colaboración empresarial.

El proyecto Blue Core está financiado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027, en el marco de la prioridad P1A del Programa Viveros 4.0 Incubadoras de Alta Tecnología, destinado a favorecer una transición digital e inteligente.