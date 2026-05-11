La ONCE estrena el nuevo juego 'Dupla' con la intención de mantener su inversión social y trasladar una mayor ilusión a la ciudadanía. - ONCE

CÁDIZ 11 May. (EUROPA PRESS) -

La ONCE estrena este lunes un nuevo juego, el 'Dupla', una experiencia novedosa, única en el mercado, que mantiene el carácter social y comercial de la Organización y que ofrece dos momentos de emoción: cuando el cliente lo compra y descubre el premio al que opta, y en el momento del sorteo al comprobar si su número tiene premio. Con esta nueva lotería, la ONCE pretende seguir manteniendo su inversión social --a la que dedica íntegramente todos sus recursos-- y trasladar mayor ilusión a la ciudadanía en forma de premios.

Según ha informado la ONCE en una nota, en 2025 repartió globalmente más de 1.640 millones de euros en toda España, de los cuales 522,1 millones se quedaron en Andalucía. El director general adjunto de Juego de la ONCE, Patricio Cárceles, ha presentado este lunes en Cádiz este nuevo producto de juego activo y el primer sorteo que ha celebrado junto a la vendedora gaditana, Mercedes Mateo. Ambos han explicado las características de estos sorteos, junto al gerente de zona, Juan Carlos Molina, en un acto que ha presentado el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez.

Además, a la presentación han asistido la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Milagros Rodríguez, el director de la Organización en Cádiz, Alberto Rios, junto a los directores de la ONCE en Granada, Málaga y Sevilla.

El director general ha destacado que "es un día importante para la ONCE, un día en el que damos un paso más en nuestra forma de innovar, de conectar con las personas y de seguir cumpliendo con nuestro propósito primero, con el compromiso que nos mueve y que no olvidamos nunca, nuestro compromiso social". Pero, además de la labor social, "otro de nuestros objetivos es repartir ilusión, mucha ilusión en forma de premios para nuestros clientes, que nosotros no consideramos como tales, sino como colaboradores de nuestro fin social", ha reiterado.

En este sentido, Cárceles ha agradecido a los andaluces su confianza y por creer en "el poder multiplicador de la solidaridad de la ONCE". Además, ha subrayado que "somos una comunidad con suerte" que ha podido repartir 522,1 millones de la mano de los 6.600 vendedores que integran.

Asimismo, ha anunciado que en 2025 la ONCE realizó en Andalucía un total de 822 contrataciones de vendedores --todas personas con discapacidad--, "otro de los aspectos más destacados en la labor de la Organización, generando empleo de calidad".

Esta modalidad de juego, que opera con éxito en 14 estados de Estados Unidos, se ajusta muy bien al perfil de los andaluces, según han coincidido Patricio Cárceles y Cristóbal Martínez. "Da alegría, no te cambia la vida pero te alegra el día", reconociendo el liderazgo de Andalucía en el seno de la ONCE "por la relación de cariño con nuestros vendedores que son un reflejo de la sociedad andaluza, nos queremos mucho y nos llevamos muy bien".

En este contexto, 'Dupla' es un juego sencillo que sorprende. Por solo un euro ofrece un rango de premios que va desde el reintegro hasta un máximo de 500 euros, con cuantías distintas de premio que pueden ser de 5, 7, 10, 15, 20, 25, 50, 100 o 500 euros. El premio de cada número jugado se determina de forma aleatoria en el momento de la compra, con independencia del número elegido. Al tratarse de un juego de premios frecuentes, aproximadamente "uno de cada cinco boletos obtiene algún tipo de premio".

Sin embargo, la novedad radica en conocer desde el primer momento el premio al que se opta con el número jugado y mantener la emoción hasta la hora del sorteo, que se celebra cinco veces al día: a las 10,00; 12,00; 14,00; 17,00 y 21,15 horas.

Concretamente, el primer sorteo de Dupla se ha celebrado el 11 de mayo a las 10,00 horas, y todos los sorteos se pueden ver en directo en www.juegosonce.es. 'Dupla' se puede adquirir a los más de 21.200 vendedores de la ONCE, en www.juegosonce.es y a través de los establecimientos colaboradores con la ONCE.

Al hilo, la vendedora de la ONCE desde 2023 en el centro de la capital gaditana, Mercedes Mateo, ha mostrado la emoción por este nuevo juego. "No vendemos un producto más ni somos vendedores sin más".