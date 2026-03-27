La ONCE reparte 640.000 euros con varios cupones premiados en Jerez (Cádiz)

Marco Antonio Márquez, vendedor desde hace dos años de la ONCE en Jerez de la Frontera (Cádiz) - ONCE

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El sorteo de la ONCE de este pasado jueves ha repartido la mayor de sus suertes en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde se han repartido 640.000 euros con varios cupones que fueron vendidos a las puertas del centro comercial de Ikea.

En una nota, la organización ha informado de que el premio lo ha dado Marco Antonio Márquez, vendedor desde hace dos años de la ONCE.

Él ha sido el responsable de vender la serie agraciada con el mayor premio que ofrece la ONCE en sus sorteos de diario de lunes a jueves, en concreto, medio millón de euros, así como otros cuatro cupones premiados con 35.000 euros cada uno, que suman otros 140.000 euros.

Anoche cuando supo que había dado premios a sus clientes apenas podía articular palabra, según ha recogido la ONCE, indicando que sus primeros comentarios eran que esto era una "alegría"

"No he dormido nada en toda la noche, qué felicidad", ha comentado este viernes, añadiendo que por su puesto en este establecimiento comercial para "mucha gente de los pueblos" por lo que no sabe quiénes pueden ser los agraciados.

Marco Antonio Márquez ha explicado que todos los días piensa que va a dar un premio, reconociendo que cuando por fin pasa "es una alegría" porque "la gente está necesitada y como está la cosa, con la guerra y con todo lo que está subiendo, es una alegría".

Márquez es hermano de San Mateo, que procesiona el Martes Santo en la Semana Santa de Jerez, y de la cofradía de Santa Marta, que hace su estación de penitencia el Sábado Santo. Este viernes es su último día de trabajo antes de las vacaciones, que siempre las coge coincidiendo con estas fechas para vivir su Semana Santa.

El sorteo del 26 de marzo, dedicado a la campaña 'Ven al teatro, vive Madrid', ha repartido el resto de su fortuna entre Aragón, Canarias, Castilla León, Cataluña, Región de Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.