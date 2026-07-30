La OPE se desarrolla con normalidad con descenso de pasajeros y vehículos en el puerto de Algeciras y aumento en Tarifa

Comité Director Provincial de la Operación Paso del Estrecho celebrado en Algeciras. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

ALGECIRAS (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, han presidido esta mañana una reunión del Comité Director Provincial de la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026, en el que se ha hecho balance del dispositivo en el primer mes y medio, justo antes de la llegada de los días críticos de primeros de agosto, y se ha destacado la normalidad y el descenso en el puerto de Algeciras y el aumento en Tarifa.

Blanca Flores ha indicado que "durante estas primeras semanas el operativo ha funcionado con normalidad gracias al trabajo coordinado de todas las administraciones y organismos implicados". "La planificación previa, la experiencia acumulada y el compromiso de quienes participan en este dispositivo están permitiendo atender un volumen muy elevado de viajeros con eficacia y capacidad de respuesta", ha señalado.

Asimismo, ha indicado que en esta 37 edición de la OPE "el objetivo sigue siendo el mismo que en las anteriores: garantizar que millones de personas puedan realizar su viaje con normalidad, seguridad y las mejores condiciones posibles".

La subdelegada ha señalado que "el dispositivo puesto en marcha este año por la Administración para asegurar un desarrollo sin contratiempos de la OPE en la provincia ha funcionado a plena satisfacción", destacando la "ausencia de incidentes dignos de mención y la fluidez, pese al contingente de personas y vehículos que durante esos días han circulado por los recintos portuarios de Algeciras y de Tarifa, que han asumido más del 71,7% de los tráficos en esta fase".

El balance estadístico en el conjunto de los puertos de la OPE apunta a un ligero descenso de un 6,8% en rotaciones, un 4,1% en pasajeros y un 3,4% en el número de vehículos.

Los puertos gaditanos, Algeciras y Tarifa, han registrado descensos del 5,8% y del 8%, respectivamente, con respecto al año pasado en cuanto a rotaciones. Así, hasta este miércoles 29 de julio se habían realizado 2.999 rotaciones (2.309 Algeciras y 690 Tarifa), lo que representa el 88,62% del total de los puertos OPE.

En lo que se refiere a pasajeros y vehículos se han registrado datos diferentes entre los dos puertos, ya que mientras que en Algeciras embarcaba un 7,8% menos de pasajeros y un 5,8% menos de vehículos, Tarifa ha incrementado un 4,6% en pasajeros y se han embarcado un mayor número de vehículos, un 6,8% más.

Así, Algeciras ha acumulado 633.146 pasajeros, mientras que otros 205.566 han pasado por Tarifa. La suma de 838.712 pasajeros de los dos puertos gaditanos representa el 71,77% del total de 1.168.480 viajeros de los puertos OPE. En cuanto a vehículos, 173.796 han sido embarcados en Algeciras y 33.474 en Tarifa. En total, 207.270, el 71,24% del total de vehículos OPE.

Por su parte, el personal contratado para dar apoyo a los viajeros ha realizado un total de 128 asistencias sanitarias (27 en Algeciras y 101 en Tarifa) y otras 2.237 asistencias sociales de intérpretes y trabajadores sociales (668 en Algeciras y 1.569 en Tarifa).

La reunión, celebrada en instalaciones del Puerto de Algeciras con la participación del presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, también ha contado con la presencia del jefe del Servicio de Apoyo Logístico de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Alberto Piorno, entre otros.

La OPE 2026 se desarrolla entre el 15 de junio y el 15 de septiembre y las fechas de mayor afluencia de viajeros, aun pendientes en la fase de ida, coinciden con el primer fin de semana de agosto, concretamente entre el viernes 31 de julio y el lunes 3 de agosto, mientras que la fase de retorno concentrará sus jornadas más críticas del 28 al 31 de agosto.