Organizaciones agrarias barajan un boicot a negocios del grupo ABF por "el engaño" de Azucarera con la planta de Jerez

CÁDIZ 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias COAG Andalucía, Asaja Andalucía, UPA Andalucía y Grupo Remolachero de Sevilla han denunciado "la traición" al sector remolachero andaluz de AB Azucarera, que "deja tirados" a remolacheros, semillistas y maquileros andaluces que ya estaban preparando la campaña de siembra otoñal, y han advertido que barajan un boicot a negocios del grupo ABF como Primark, con tienda en Jerez de la Frontera (Cádiz), localidad cuya planta no acogerá la campaña de la remolacha en 2026.

En un comunicado conjunto han lamentado "el incumplimiento del compromiso" de AB Azucarera con los más de 500 remolacheros andaluces que tienen preparadas más de 4.000 hectáreas de siembra para la remolacha otoñal, una superficie que "supera la que Azucarera exigió para mantener abierta la recepción de remolacha azucarera y poder cumplir además con el compromiso agroambiental quinquenal para este cultivo, al que aún le restan dos años.

Un compromiso, han apuntado, "que respaldó la propia empresa azucarera cuando la Consejería de Agricultura lo consensuó con el sector".

Pese a la ayuda adicional de 300 euros por hectárea que ofrece la Junta de Andalucía para incentivar la siembra de remolacha, Azucarera "ya tenía sus planes trazados", unos planes que como han advertido, "pasan por dar la espalda al campo andaluz, mantener activa la fábrica de Toro (Zamora) y dejar la de Guadalete exclusivamente para refino de caña de azúcar de terceros países".

"Con esa estrategia Azucarera se ahorra, a costa de las ayudas europeas, más de dos millones de euros por campaña, al favorecer que la ayuda acoplada a la remolacha de Andalucía incremente los pagos a los remolacheros del norte de España, evitando así tener que incrementar el precio fijado para la remolacha que compra desde su planta de Toro, y perjudicando a los remolacheros andaluces que se quedan sin un cultivo alternativo tradicional de Cádiz y Sevilla", han argumentado.

Así, han indicado que la empresa propietaria de Azucarera, la Asociated British Food (ABF) sí mantendrá en Jerez, en Sevilla y en el resto de Andalucía las tiendas de Primark, "uno de los negocios de este ramificado grupo que rechaza la remolacha de los agricultores andaluces, pero no renuncia al dinero que los andaluces dejan en sus tiendas de ropa".

Por eso, las organizaciones agrarias han exigido a Azucarera que "rectifique de inmediato, se siente a negociar de forma seria y transparente y que aproveche la mano tendida de la Junta para garantizar el futuro del cultivo de la remolacha en Andalucía".

De lo contrario, han anunciado, "nos plantearemos iniciar una campaña de boicot a Primark, puesto que si esta empresa no quiere nuestra remolacha, tampoco va a tener el dinero de los andaluces".

Para acabar, han recordado que la remolacha "es un cultivo social", con una "profunda implantación" en zonas como la Campiña de Cádiz o el Bajo Guadalquivir. Su desaparición, han lamentado, no solo supondría una pérdida productiva, sino también "una grave afectación para el tejido rural, poniendo en riesgo la estabilidad de muchas familias y la continuidad de explotaciones agrarias que dependen de esta alternativa dentro de su planificación de cultivos".